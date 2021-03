Piłkarz Legii w szoku po powołaniach Sousy. "Myślałem, że pojedziemy razem"

Bartłomiej Drągowski, Tymoteusz Puchacz, Sebastian Walukiewicz, Tomasz Kędziora, Karol Linetty, Dawid Kownacki, Michał Karbownik i Bartosz Kapustka. To ośmiu piłkarzy z szerokiej listy Paulo Sousy, którzy zostali przez niego skreśleni i nie pojawią się na marcowym zgrupowaniu. Największym zaskoczeniem jest skreślenie Kędziory, który do tej pory był pewnym punktem w reprezentacji Polski prowadzonej przez Jerzego Brzęczka. A kolejnym brak Kapustki, który w ostatnich tygodniach prezentował bardzo dobrą formę. Został uznany za najlepszego piłkarza lutego w ekstraklasie, a marcowych meczach ze Śląskiem (1:0) i Wartą (3:2) też wypadał dobrze, w każdym meczu miał asystę.

- Bartek Kapustka jest obecnie w wysokiej formie, myślałem, że pojedziemy razem na zgrupowanie, ale takie są decyzje trenera i nie pozostaje nic innego jak dalej ciężko pracować. Myślę, że prędzej czy później Bartek to powołanie też dostanie - powiedział w rozmowie z legia.com Bartosz Slisz

Slisz to drugi z legionistów, który na początku marca znalazł się na szerokiej liście powołanych, a teraz - mimo słabszej formy od Kapustki - nie został skreślony przez Sousę. - Jestem zaskoczony powołaniem od selekcjonera, ale też bardzo zadowolony, że dostanę swoją szansę. Na treningach będę pokazywał się z najlepszej strony i na pewno pojadę na zgrupowanie zdobyć niezwykle cenne doświadczenie - dodał Slisz, dla którego będzie to debiutanckie powołanie do seniorskiej kadry.

Defensywny pomocnik Legii przypomniał, że już spotkał się z Sousą po meczu z Piastem Gliwice (1:2) w ćwierćfinale Pucharu Polski. - Rozmawialiśmy. Selekcjoner dał mi cenne wskazówki na temat mojej gry i ustawienia. Cieszę się, że znalazł czas na taką rozmowę i zechciał podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Na każdym treningu mam je w pamięci i chcę rozwijać się jako piłkarz - przyznał Slisz.

Bramkarze: Łukasz Fabiański, Łukasz Skorupski, Wojciech Szczęsny

Łukasz Fabiański, Łukasz Skorupski, Wojciech Szczęsny Obrońcy: Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Paweł Dawidowicz, Kamil Glik, Michał Helik, Kamil Piątkowski, Arkadiusz Reca, Maciej Rybus

Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Paweł Dawidowicz, Kamil Glik, Michał Helik, Kamil Piątkowski, Arkadiusz Reca, Maciej Rybus Pomocnicy: Rafał Augustyniak, Kamil Grosicki, Kamil Jóźwiak, Mateusz Klich, Sebastian Kowalczyk, Kacper Kozłowski, Grzegorz Krychowiak, Jakub Moder, Przemysław Płacheta, Bartosz Slisz, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński

Rafał Augustyniak, Kamil Grosicki, Kamil Jóźwiak, Mateusz Klich, Sebastian Kowalczyk, Kacper Kozłowski, Grzegorz Krychowiak, Jakub Moder, Przemysław Płacheta, Bartosz Slisz, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński Napastnicy: Karol Świderski, Krzysztof Piątek, Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik

Podczas marcowego zgrupowania reprezentacja Polski rozpocznie eliminacje do przyszłorocznych mistrzostw świata w Katarze: zagra na wyjeździe z Węgrami (25 marca), potem u siebie z Andorą (28 marca) i znowu na wyjeździe Anglią (31 marca).