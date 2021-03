Pierwsze komentarze po powołaniach Paulo Sousy. "Już tęsknię za Brzęczkiem"

Paulo Sousa ogłosił listę piłkarzy powołanych na marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Ze względu na restrykcje związane z pandemią koronawirusa i koniecznością wyjazdu do Anglii, powołano 27, a nie 26 zawodników. W porównaniu do listy opublikowanej 5 marca nowy selekcjoner polskiej kadry wykreślił osiem nazwisk. Nadal nie ma pewności, czy do Anglii polecą Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik i Krzysztof Piątek. Z kolei niespodziewanie w kadrze pozostali m.in. Sebastian Kowalczyk i Kacper Kozłowski.

Taka lista zawodników powołanych przez Sousę oznacza, że skreśleni z szerokiego składu zostali Drągowski, Puchacz, Walukiewicz, Kędziora, Linetty, Kapustka, Kownacki i Karbownik. Największym zaskoczeniem na tej liście może być obecność Tomasza Kędziory, który regularnie grał w barwach Dynama Kijów, prezentując się z bardzo dobrej strony w klubie. Jak środowisko sportowe zareagowało na pierwsze powołania Paulo Sousy?

Środowisko sportowe komentuje powołania Sousy do reprezentacji Polski. "Już tęsknię za Brzęczkiem"

- Jeszcze nowy selekcjoner nie zagrał meczu, a ja już tęsknię za Brzęczkiem. Sousa zacznie oglądać mecze, jak skończy czytać encykliki polskiego papieża, a trochę to potrwa - napisał ostro Wojciech Kowalczyk, były napastnik reprezentacji Polski.

"Trenerze Sousa, kiedy ostatni raz widział pan w akcji Grosickiego? - Nie pamiętam. Czy orientuje się pan, jak prezentują się najbliżsi konkurenci Grosickiego, występujący na pozycji skrzydłowego. - Nie wiem... Nie mam takiej wiedzy" - to z kolei wpis, który zamieścił klub Naprzód Świbie.

"Kuchnia patelnia, tyle personaliów, a ten o Opalenicę pyta!!! Z 27 6 ma kłopoty z graniem w klubach. Brak Kędziory niespodzianka, Linetty nie, bo słaby ostatnio... Paulo Sousa zakochany w Kamilu Grosickim" - napisał Roman Kołtoń.

- Najważniejszy wniosek z tych powołań: będziemy grać trójka środkowych obrońców - to z kolei spostrzeżenie naszego dziennikarza, Dominika Wardzichowskiego.

- Brakuje pewniaka z eliminacji, czyli Tomka Kędziory. Tylko jeden prawy obrońca. Myślę, że w jakimś meczu na pewno zobaczymy trójkę środkowych obrońców - to ustawienie ostatnio zyskuje na popularności u wielu trenerów - zauważył Dominik Piechota, dziennikarz newonce.sport.

- Nie rozumiem braku powołania dla Kapustki, brakuje mi tez Kędziory. Ale dziękuje za te powołania - podkreślił Michał Kołodziejczyk, dyrektor redakcji sportowej Canal+.

Selekcjoner powołuje kogo chce - to jasne. Zweryfikują go wyniki. Ale już między bajki można włożyć otwartość w tłumaczeniu opinii publicznej swoich decyzji (Kędziora + Kapustka), którą zapowiadał na początku. W większości ogólniki na dzisiejszej konferencji - skomentował Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl.

- Bez Linetty'ego, Kapustki czy Kędziory, za to z Augustyniakiem, Kozłowskim, Kowalczykiem czy Sliszem. No zaskoczył nieco Paulo Sousa - dodał Hubert Bugaj, dziennikarz TVP Sport.

Podczas marcowego zgrupowania reprezentacja Polski rozpocznie eliminacje do przyszłorocznych mistrzostw świata w Katarze: zagra na wyjeździe z Węgrami (25 marca), potem u siebie z Andorą (28 marca) i znowu na wyjeździe Anglią (31 marca).