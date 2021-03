Lewandowski będzie mógł zagrać z Anglią? Rozdmuchana sprawa. "Nie było sygnału"

W poniedziałek Onet poinformował, że Bayern Monachium może nie pozwolić Robertowi Lewandowskiemu zagrać z Anglią (31 marca na Wembley). Wpływ na taką decyzję miałaby mieć sytuacja epidemiczna w Wielkiej Brytanii i tamtejsza mutacja koronawirusa, co wedle wytycznych niemieckiego sanepidu oznaczałoby dla Lewandowskiego obowiązkową kwarantannę. I na nic miałby zdać się w tym wypadku prośby Bayernu o zwolnienie piłkarza z izolacji.

Lewandowski nie zagra z Anglią? Rzecznik PZPN zabrał głos ws. zgrupowania

Rozdmuchana sprawa z występem Lewandowskiego w Anglii

Onet - powołując się na informacje płynące z Niemiec - sugerował, że Bayern mógłby zatrzymać kapitana w klubie, czyli nie pozwolić mu wyjechać na Wyspy, by później nie musieć sobie radzić bez niego w Bundeslidze i w Lidze Mistrzów. Z naszych informacji wynika jednak, że nie ma takiego zagrożenia, a cała sprawa została rozdmuchana. - Nie było żadnego sygnału ani od Roberta Lewandowskiego, ani też od Bayernu Monachium, że ma nie lecieć na mecz z Anglią - powiedział Paweł Wilkowicz w poniedziałkowej "Sekcji Piłkarskiej".

I dodał: - Bayern ma akurat bardzo dobre relacje z polską kadrą. To z Herthą Berlin miał kosę przy okazji wrześniowego meczu z Bośnią (2:1). Ale żeby było jasne: w Niemczech o wszystkim decyduje sanepid. I sanepid w Berlinie może zadecydować inaczej niż sanepid w Monachium. Nawet chyba były takie przypadki, że sanepid w tej dzielnicy, w której jest Hertha, decydował inaczej niż ten sanepid, w której jest Union. Akurat wtedy Hertha postawiła sprawę jasno, że jak Krzysztof Piątek wjedzie do Bośni, która była czerwoną strefą, to po powrocie będzie musiał trafić na kwarantannę. Hertha liczyła na to, że wtedy PZPN się ugnie, ale się nie ugiął, więc teraz trzeba dobrze pilnować i przestrzegać wszystkich procedur. Natomiast z Bayernem od zawsze jest życzliwie. Jak wszyscy dostał teraz od PZPN marszrutę kadry i plan wykonywania testów. To jest potem przez niemieckie kluby przekazywane lokalnym sanepidom i to one oceniają, czy piłkarz, który przykładowo poleci do Anglii, później będzie musiał być na kwarantannie. Wszystko jest w jego rękach, ale na razie przepisy o niewpuszczaniu podróżnych z Wielkiej Brytanii do Niemiec mają być w połowie marca luzowane. Więc nawet gdyby były przedłużone o kolejne dwa tygodnie, to się rozminą z powrotem Roberta z tego meczu.

- Wiadomo, że trzeba liczyć się ryzykiem i z pewnymi zmianami, ale to są sprawy, które w ogóle teraz nie wychodzą od Bayernu. Gdyby sanepid w Monachium uznał, że Robert musi spędzić po meczu z Anglią kilka dni na kwarantannie, Bayern pewnie by się nie zgodził, by poleciał do Anglii, bo kilka dni później rozegra mecz z drugim w tabeli RB Lipsk. Na tę chwilę nie ma z tym jednak nic wspólnego. I choć jest wykonawcą woli lokalnego sanepidu, to informacje z Niemiec płyną takie, że przepisy dotyczące powrotu z Wielkiej Brytanii mają wygasnąć w połowie marca - zauważył Paweł Wilkowicz.

Zanim Polacy zmierzą się Anglią, rozpoczną eliminacje do przyszłorocznych mistrzostw świata w Katarze od spotkania z Węgrami (25 marca w Budapeszcie) i Andorą (28 marca w Warszawie).