Lewandowski nie zagra z Anglią? Rzecznik PZPN zabrał głos ws. zgrupowania

Dzisiaj w mediach pojawiły się informacje, że Robert Lewandowski może nie zagrać w meczu eliminacyjnym do MŚ 2022 z Anglią na Wembley. Przez niemieckie obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, po powrocie z Wielkiej Brytanii Lewandowski musiałby przejść obowiązkową, dwutygodniową kwarantannę. To może stanowić problem dla Bayernu Monachium, który może nie pozwolić swojemu piłkarzowi na występ w tym meczu.

REKLAMA

Zobacz wideo Bundesliga. Bayern - Borussia 4:2. Trzeci gol Roberta Lewandowskiego [ELEVEN SPORTS]

Mało prawdopodobne jest, żeby niemiecki sanepid zrobił wyjątek. Mecze Ligi Mistrzów pomiędzy niemieckimi a angielskimi drużynami były rozgrywane na neutralnym terenie. Lipsk zagrał z Liverpoolem w Budapeszcie i tam też odbędzie się rewanż. Podobnie było ze starciem Borussii Moenchengladbach z Manchesterem City.

Adesanya po walce z Błachowiczem. "Szybko przypomnę, czemu to ja jestem królem"

Sekretarz generalny PZPN, Maciej Sawicki, nie chciał szerzej komentować sprawy. Powiedział, że na razie nie ma alarmu ze strony niemieckich klubów i jest on w stałym kontakcie z UEFA. Więcej na ten temat powiedział w rozmowie z TVP Sport rzecznik prasowy PZPN, Jakub Kwiatkowski.

Rzecznik PZPN: "Na tę chwilę Robert przyjedzie na zgrupowanie"

- Jesteśmy w kontakcie z Bayernem Monachium już od zeszłego tygodnia. Poinformowaliśmy o swoich planach. Czekamy na informację, jak z ich strony wygląda sytuacja. Na tę chwilę wygląda to tak, że Robert Lewandowski normalnie przyjedzie na zgrupowanie – twierdzi Kwiatkowski.

Rzecznik dodał, że nie ma w tym przypadku możliwości rozegrania meczu pomiędzy Anglią a Polską w innym kraju, tak jak to miało miejsce w Lidze Mistrzów. – To są inne sytuacje. Tam mamy do czynienia z całym zespołem niemieckim. Tutaj dotyczy to oczywiście naszego najlepszego piłkarza. Ale do meczu zostało nieco mniej niż cztery tygodnie. A według naszych informacji z Bayernu obecne obostrzenia w Niemczech obowiązują do 17 marca. Nawet jeśli zostaną przedłużone do 28 marca, to i tak termin meczu wypada 31 marca. Monitorujemy sytuację, przekazaliśmy szczegółowe informacje Bayernowi, a także Hercie Berlin, klubowi Krzysztofa Piątka. Śledzimy to w przypadku każdego zawodnika – zapewnił rzecznik PZPN.

Lewandowski ucieka rywalom! Potężna przewaga w klasyfikacji Złotego Buta

Polacy zmierzą się z Anglią 31 marca na Wembley w Londynie. Wcześniej rozegrają jeszcze dwa mecze w eliminacjach do MŚ w Katarze. 25 marca zagrają w Budapeszcie z Węgrami, a 28 marca w Warszawie z Andorą. Relacje z tych spotkań w Sport.pl.