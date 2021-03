Paulo Sousa ogłosił swoje pierwsze powołania do reprezentacji Polski

Lista zawodników przed marcowymi meczami zostanie skrócona, ale Paulo Sousa, który w styczniu został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski, dał właśnie sygnał większej liczbie zawodników, że ich obserwuje. Też tym z ekstraklasy, co zrobił już kilka dni temu, kiedy pojawił się najpierw w Poznaniu, a potem w Warszawie, by z trybun zobaczyć dwa ćwierćfinały Pucharu Polski: Lech - Raków (0:2) i Legia - Piast (1:2).

Paulo Sousa wysłał pierwsze powołania

Efektem tych wizyt są m.in. powołania dla Bartosza Slisza z Legii i Kamila Piątkowskiego z Rakowa, o czym już w czwartek informował Kacper Sosnowski ze Sport.pl. Obaj zawodnicy trafili na pierwszą listę, ale to nie znaczy, że trafią na drugą. Czyli że pojadą na marcowe zgrupowanie, na którym reprezentacja Polski rozpocznie eliminacje do przyszłorocznych mistrzostw świata w Katarze: zagra na wyjeździe z Węgrami (25 marca), potem u siebie z Andorą (28 marca) i znowu na wyjeździe Anglią (31 marca).

Michniewicz publicznie skrytykował piłkarza Legii. "Nie potrzebujemy teatru"

Lista powołanych na trzy mecze marcowe na razie jest długa, ale w czasach epidemii taka być musi, a przynajmniej powinna, by później klubowi działacze czy trenerzy nie robili problemów z puszczeniem dodatkowych graczy na zgrupowanie, jeśli np. ktoś z tej krótszej listy zachoruje bądź dozna kontuzji. Do tego dochodzą też oczywiście przepisy FIFA, które mówią jasno, że powołania muszą być wysłane na 15 dni przed początkiem zgrupowania, czyli w tym wypadku do 7 marca.

W ostatnich dniach Sousa nie tylko oglądał mecze, ale wizytował też Opalenicę. Z bazy, w której Polska będzie przygotowywać się do Euro 2020, był bardzo zadowolony.

Zawodnicy powołani przez Paulo Sousę na marcowe mecze reprezentacji Polski

Bramkarze: Bartłomiej Drągowski, Łukasz Fabiański, Wojciech Szczęsny, Łukasz Skorupski

Obrońcy: Jan Bednarek, Kamil Piątkowski, Bartosz Bereszyński, Tymoteusz Puchacz, Paweł Dawidowicz, Arkadiusz Reca, Kamil Glik, Maciej Rybus, Michał Helik, Sebastian Walukiewicz, Tomasz Kędziora

Pomocnicy: Rafał Augustyniak, Grzegorz Krychowiak, Kamil Grosicki, Karol Linetty, Kamil Jóźwiak, Jakub Moder, Bartosz Kapustka, Przemysław Płacheta, Michał Karbownik, Bartosz Slisz, Mateusz Klich, Sebastian Szymański, Sebastian Kowalczyk, Piotr Zieliński, Kacper Kozłowski

Napastnicy: Dawid Kownacki, Krzysztof Piątek, Robert Lewandowski, Karol Świderski, Arkadiusz Milik