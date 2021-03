"Czekaliśmy na takiego piłkarza 30 lat". Ale lider kadry nie zagra z Polską w el. MŚ 2022

Marco Rossi, selekcjoner Węgrów, poinformował, że Dominik Szoboszlai opuści marcowe mecze reprezentacji z powodu urazu. - Nie mogę jeszcze powiedzieć nic konkretnego o powrocie Dominika. Na razie ma indywidualne treningi, które są częścią rehabilitacji - mówi Matyas Esterhazy, menedżer zawodnika, cytowany przez infostart.hu. - Miałem już problemy w Salzburgu, gdzie przez długi czas mogłem grać tylko na środkach przeciwbólowych - przyznał Szoboszlai, który cierpi na uraz pachwiny.

Szoboszlai, czyli piłkarz, na którego czekano 30 lat

- Szoboszlai ma dopiero 20 lat, a już stał się liderem kadry. To duży talent, o którym Zinedine Zidane mówił, że chciałby go zobaczyć w swoim Realu Madryt. Jest wciąż bardzo młody, ale wytrzymuje presję, ma świetną technikę, a na boisku imponuje kreatywnością i odwagą. Węgierski futbol czekał na takiego piłkarza od 30 lat - mówi Sport.pl dziennikarz węgierskiego "Nemzeti Sport", Zalan Bodnar.

Szoboszlai to wychowanek Videotonu, ale wypromował się jako gracz Red Bulla Salzburg. W styczniu za 20 milionów euro trafił do RB Lipsk, ale nie zdążył jeszcze zadebiutować w Bundeslidze. W Salzburgu zdobył 26 goli i zaliczył 35 asyst w 83 meczach. Na swoim koncie ma także 12 meczów w kadrze i trzy gole.

Eliminacje do mundialu w Katarze zostaną rozegrane od 24 marca do 16 listopada 2021 roku. Później, w dniach 24-29 marca 2022 roku przewidziano baraże o awans do turnieju finałowego. W międzyczasie zarówno Węgrzy, jak i Polacy zagrają na mistrzostwach Europy, które zaplanowano od 11 czerwca do 11 lipca przyszłego roku.

W el. do mundialu Polacy zagrają z Węgrami, Albanią, Andorą, Anglią i San Marino.