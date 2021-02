Arsene Wenger o wyborze pierwszego bramkarza reprezentacji Polski

Wojciecha Szczęsnego i Łukasza Fabiańskiego łączy bardzo wiele. Obaj są bardzo doświadczeni, obaj walczą o miejsce w bramce reprezentacji Polski i obaj swego czasu występowali w Arsenalu pod wodzą Arsene'a Wengera. Szczęsny później obrał kierunek włoski, przenosząc się najpierw do Romy, a następnie do Juventusu. Fabiański z kolei pozostał na Wyspach Brytyjskich i po kilku sezonach gry w Swansea aktualnie broni barw West Hamu.

- Szczerze mówiąc, to wolałbym nie musieć dokonywać tego wyboru w tej chwili. Muszę jednak powiedzieć, że ten, który gra w większym klubie, ma obecnie przewagę psychologiczną. Gdy podchodzisz do tego wyboru, myślisz sobie, że on już to wcześniej robił. Jest przyzwyczajony do takich meczów. Poza tym liczy się również rozmiar ciała. Wojciech Szczęsny ma tutaj przewagę. Bardzo się też poprawił w grze nogami, co wcześniej było jego mankamentem. Teraz wygląda na opanowanego - mówił Arsene Wenger w rozmowie z Przemysławem Pełką z Canal+.

- Bardzo ciężko mi dokonać tego wyboru, może Fabiański jest bardziej opanowany. Musiałbym chyba rzucić monetą tuż przed meczem i potem zdecydować - dodał 71-letni trener.

Paulo Sousa już zdecydował

Jak pisał kilka dni temu Kacper Sosnowski, Wojciech Szczęsny i Łukasz Fabiański już poznali decyzję Paulo Sousy o tym, który z nich będzie "jedynką" w reprezentacji.

"Polska ma grać ofensywniej, z większym rozmachem, a dla Sousy ważne jest kreowanie mentalności zwycięzcy. Wokół zwycięzców i bohaterów łatwiej też budować drużynę. To dlatego kolejnym ważnym piłkarzem dla Sousy ma być Wojciech Szczęsny z Juventusu. Ten klub Portugalczyk dobrze zna. Grał w nim jako piłkarz, przeciwko niemu występował jako trener. Mistrza Włoch bardzo ceni. (...) Jako selekcjoner Polski Sousa odwiedził dwa razy Włochy. Według naszych informacji ze Szczęsnym miał już rozmawiać. Jedną z ważniejszych rzeczy, które mu przekazał, była wizja pierwszego bramkarza kadry. Można się tylko domyślać, że dla człowieka, który w Romie wygrał rywalizację z Alissonem, a w Juve brawo z ławki bije mu Gianluigi Buffon, była to raczej pozytywna konwersacja. Oficjalnie na to, co z niej wynikło, trzeba będzie pewnie poczekać do marca" - pisaliśmy na Sport.pl.

Pierwsze zgrupowanie reprezentacji Polski pod wodzą Paulo Sousy odbędzie się właśnie w końcówce marca, kiedy to Biało-Czerwoni rozpoczną rywalizację w eliminacjach do mistrzostw świata w Katarze. Pierwszymi rywalami Polaków będą reprezentacje Węgier (25 marca), Andory (28 marca) i Anglii (31 marca).