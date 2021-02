Trener rywala w el. MŚ zaskoczony zmianą selekcjonera u Polaków. "To nowa sytuacja"

25 marca reprezentacja Polska zainauguruje zmagania w eliminacjach mistrzostw świata. Pierwszym przeciwnikiem kadry Paulo Sousy będą Węgry. Selekcjoner Madziarów na łamach portalu goal.pl opowiedział o naszej reprezentacji, którą uważa za mocnego rywala i nie wie, w jakim systemie Polska zagra w Budapeszcie.

Selekcjoner Węgrów o reprezentacji Polski. "To nowa sytuacja. Nie znamy ich dokładnej taktyki"

Trener naszych rywali ujawnił, że po przyjściu Paulo Sousy na stanowisko selekcjonera biało-czerwonych trudno będzie mu rozgryźć taktykę naszej kadry. - Pracujemy już nad reprezentacją Polski. Oglądaliśmy ostatnie mecze i znamy mniej więcej piłkarzy, którzy są częścią tej drużyny. Nie sądzę, aby doszło do wielu zmian w pierwszym marcowym meczu. To materiał, który znamy. Nie wiemy, jaki rodzaj taktyki zastosują, bo to nowa sytuacja. Piłka nożna jest jednak piłką nożną i mam nadzieję, że będziemy przygotowani na każdy wariant - oznajmił selekcjoner reprezentacji Węgier. I dodał: - Wiem doskonale, jakiej jakości oczekuje Polska i ta drużyna jest na wyższym poziomie niż nasz, mają zawodników ze zdecydowanie najwyższej półki. My nie możemy liczyć na tylu piłkarzy na poziomie międzynarodowym. Postaramy się jednak zagrać jak zawsze i zaskoczyć Polaków.

- Nie znamy dokładnej taktyki, ale wiemy, że będą grali w piłkę nożną i po pięciu minutach można już być o wiele mądrzejszym. Polska jest silnym przeciwnikiem. Czasami możesz wiedzieć wszystko o takim rywalu, ale na końcu często jest tak, że trudno go pokonać, a czasami to wręcz niemożliwe - kontynuował trener Madziarów.

W dalszej części wywiadu selekcjoner Węgier skomentował wybór Paulo Sousy na nowego selekcjonera Polaków. - Chciałbym powiedzieć, że to nie jest dobra wiadomość dla nas. Znam go dobrze, drużyna prowadzona przeze mnie grała przeciwko jego zespołowi. To jest bardzo dobry trener z niezłą piłkarską karierą. [...] Myślę, że Paulo to bardzo dobry wybór Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Rossi odniósł się również do walki w grupie eliminacyjnej i wskazał faworytów. Nie jest to oczywiście reprezentacja Polski, a Anglia. - Na papierze Anglia powinna być pierwsza, ale w starciach z Polską może mieć kłopoty. Natomiast papier to jedno, a boisko to drugie - dodał

Polska rozpocznie el. MŚ. 25 marca na wyjeździe z Węgrami, następnie 28 marca zagra u siebie z Andorą, a 31 marca ponownie zagra w Londynie z Anglią. W polskiej grupie są jeszcze Albania i San Marino.

Zasady kwalifikacji na mundial

Na mistrzostwa świata do Kataru poleci 13 drużyn z Europy. Oznacza to, że bezpośredni awans do turnieju wywalczą jedynie zwycięzcy każdej z 10 grup eliminacyjnych oraz trzej zwycięzcy dwuetapowego barażu. W barażach zagra 10 reprezentacji z 2. miejsca w grupie oraz dwa najlepsze zespoły z Ligi Narodów, które nie zajęły odpowiedniego miejsca w eliminacjach ani prawa do gry w barażach. 12 ekip zostanie podzielonych na trzy ścieżki, w ramach których zostaną rozegrane półfinały oraz finał, a ich zwycięzcy awansują na MŚ. Eliminacje potrwają od 25 marca 2021 roku do 16 listopada, natomiast baraże zostaną rozegrane w marcu 2022 roku.