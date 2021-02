Pierwszy ujawnił, kto zostanie selekcjonerem Polaków. Teraz przeprasza Bońka. "Mocno zdębiałem"

18 stycznia Zbigniew Boniek zaszokował kibiców w Polsce. Chociaż jeszcze w grudniu prezes PZPN wyrażał zadowolenie z pracy Jerzego Brzęczka, to ponad dwa tygodnie temu postanowił zwolnić go z funkcji selekcjonera reprezentacji Polski.

Po decyzji Bońka ruszyła lawina nazwisk i potencjalnych następców Brzęczka. Ostatecznie nowym selekcjonerem naszej drużyny narodowej został Paulo Sousa. O tym, że wybrańcem Bońka został właśnie Portugalczyk, jako pierwszy poinformował włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio.

"Przepraszam, jeśli zepsułem Bońkowi zabawę"

Znany z doskonałych informacji transferowych Włoch opowiedział tę historię na portalu "Newonce Sport". - Nie ruszyłbym tej sprawy, gdyby nie telefon od dziennikarza z Polski, który wypytywał, co sądzę o kilku włoskich nazwiskach - Spallettim, Donadonim, Sarrim. Gadaliśmy tak chwilę i zrozumiałem, że przewidujecie Włocha. Nagle obudziła się we mnie ciekawość. Chciałem wykonać robotę. Miałem szczęście, bo podczas jednego z telefonów usłyszałem: "Paulo Sousa". Musiałem to zweryfikować. Napisałem do Bońka, czy to prawda, ale odpisał, że nie. Trochę zdębiałem - powiedział Di Marzio w rozmowie z Pawłem Grabowskim.

I dodał: Wstrzymałem się z newsem, ale moje źródło mówiło: Boniek kręci, to na pewno jest Paulo Sousa. Dopiero potem dowiedziałem się, że prezes grał szczelnego, bo chciał wyskoczyć na konferencji z niespodzianką. Przepraszam, jeśli zepsułem mu zabawę.