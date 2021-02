Lewandowski po raz pierwszy skomentował zwolnienie Brzęczka. "Nie oszukujmy się"

Jerzy Brzęczek został nieoczekiwanie zwolniony z PZPN-u. Nieoczekiwanie, bo choć reprezentacja Polski nie zachwycała, to wydawało się, że prezes Zbigniew Boniek pozwoli mu poprowadzić kadrę na Euro 2021. Zaskoczony miał być też sam Brzęczek, bo przez wiele miesięcy publicznie otrzymywał pełne wsparcie od Bońka. Piłkarze też byli zszokowani.

- Na pewno była to, nie tylko dla mnie, ale dla każdego szokująca decyzja. Zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest miła, ani przyjemna sytuacja dla każdego z nas. Nie oszukujmy się, zwolnienie trenera jest też w jakiś sposób porażką piłkarzy. I tak trzeba sobie o tym jasno powiedzieć - powiedział Robert Lewandowski w programie "Dzień Dobry TVN".

I dodał: - Dla nas jest to na pewno czas może do przemyśleń nad tym, co my robiliśmy źle, albo co powinniśmy zrobić lepiej, żeby do takiej sytuacji nie doprowadzić następnym razem, żebyśmy przede wszystkim jako zespół, jako drużyna wygrywali.

Co dalej z Brzęczkiem? "Wróci"

Brzęczek był selekcjonerem reprezentacji Polski od lipca 2018 roku. Biało-czerwonych poprowadził w 24 meczach, wywalczył awans na Euro 2020, które zostało przełożone z powodu pandemii koronawirusa. Jego bilans to: 12 zwycięstw, 5 remisów i 7 porażek. Polaka zastąpił Paulo Sousa. A jaka przyszłość czeka wujka Jakuba Błaszczykowskiego? Brzęczek mocno przeżył zwolnienie, ale nie zamierza odpoczywać. Chce szybko wrócić do trenowania. Tak przynajmniej twierdzi Krzysztof Kołaczyk, dyrektor Akademii Piłkarskiej Wisły Kraków, a prywatnie bliski kolega Brzęczka.

