Ujawniono zarobki Paulo Sousy i jego sztabu w reprezentacji Polski. PZPN płaci miliony

Paulo Sousa został ogłoszony selekcjonerem reprezentacji Polski w ostatni czwartek. Jedną z nurtujących kwestii były zarobki Portugalczyka, który związał się z PZPN umową obowiązującą przynajmniej do końca 2021 r.

REKLAMA

Zobacz wideo To zagrywka Zbigniewa Bońka! "O to mu chodziło ze zmianą selekcjonera"

PZPN zapłaci 150 tys. euro miesięcznie na nowy sztab. Paulo Sousa zgarnie blisko połowę tej kwoty

- PZPN zaproponował mu pięć razy mniej (ok. 240 tys. zł miesięcznie), niż miał w Bordeaux - napisał kilka dni temu Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl. Tomasz Hajto w programie "Cafe Futbol" dodał z kolei, że Sousa i jego współpracownicy otrzymają znacznie więcej, bo 250 tys. euro za miesiąc pracy.

UEFA podjęła decyzję ws. Euro, ale gospodarz meczu Polaków ma wątpliwości. "Za duży koszt polityczny"

Do szczegółowych informacji dotarł natomiast Roman Kołton, dziennikarz "Prawdy Futbolu". Według jego informacji Paulo Sousa będzie zarabiał 70 tys. euro miesięcznie, natomiast jego sześcioosobowy sztab 80 tys. euro. Łącznie to 150 tys. euro (ponad 680 tys. zł). Okazuje się więc, że Portugalczyk będzie miesięcznie zarabiał niemal tyle, co jego wszyscy współpracownicy.

W porównaniu do poprzednich selekcjonerów wypłatę na takim poziomie otrzymywał jedynie Holender Leo Beenhakker, który podczas eliminacji do mistrzostw świata w 2010 r. otrzymywał 75 tys. euro miesięcznie.

Sousa z jedną z najwyższych pensji. Co z premiami za sukcesy reprezentacji?

Do podstawowej pensji dochodzą jeszcze premie, którą byli selekcjonerzy otrzymywali za wyniki kadry na międzynarodowych turniejach. Podobnie będzie w przypadku Sousy. Roman Kołtoń przypomniał, że Adam Nawałka otrzymał milion złotych za grę na Euro 2016, a przy okazji zainkasował cztery miliony zł za awans na mistrzostwa świata w 2018 roku. Tymczasem Leo Beenhakker za awans na Euro 2008 miał otrzymać 2,5 mln złotych (595 tys. euro). Za mistrzostwa świata w 2010 r. Holender miał otrzymać 3,3 mln złotych.

Wciąż nie wiadomo ile za awans na mistrzostwa świata w Katarze otrzyma Paulo Sousa. Według Kołtonia kwota może wynieść nawet 2 mln euro, które zostaną podzielone na pół: dla Portugalczyka i reszty sztabu.

Długość umowy Sousy uzależniona jest od wyników drużyny narodowej podczas eliminacji do mistrzostw świata 2022 oraz Euro 2020.