Pierwsza konferencja Paulo Sousy, nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Gdzie i o której oglądać? Transmisja, stream online

Paulo Sousa podkreślał, że nie jest fanem indywidualnych wywiadów, a z kibicami oraz dziennikarzami chce się komunikować za pośrednictwem konferencji prasowych. Równo tydzień po oficjalnym ogłoszeniu nowego selekcjonera odbędzie się jego pierwsze wystąpienie. Sousa ma się zatrzymać w Warszawie na kilka dni, a potem ruszyć w objazd po Europie.

Paulo Sousa po pierwszych spotkaniach indywidualnych. Jaki będzie plan na przyszłość selekcjonera?

W ostatnich dniach Paulo Sousa spotkał się indywidualnie z kapitanem reprezentacji Polski, Robertem Lewandowskim w Monachium, a dzień później dotarł do Warszawy, gdzie porozmawiał z przedstawicielami Polskiego Związku Piłki Nożnej. - To przyjemność i wielkie wyzwanie, gdy kapitan naszego zespołu jest najlepszym piłkarzem na świecie. Razem zawsze jesteśmy mocniejsi. Razem zawsze zajdziemy dalej. Razem zawsze będziemy ZESPOŁEM. Zróbmy to! - podsumował swoją wizytę 50-latek.

Po ogłoszeniu Sousy nowym selekcjonerem Portugalczyk przyznał, że w najbliższych dniach będzie zapoznać się z kadrowiczami i przybliżyć im nieco swój plan na przyszłość. - Chciałbym w przyszłym tygodniu spotkanie na platformie cyfrowej, w którym będzie mogła wziąć udział większość zawodników, którzy zwykle są powoływani, będzie ich około 40. Zapoznamy się, porozmawiamy. Chciałbym się przedstawić, zaprezentować swój sztab - mówił Paulo Sousa.

Wiadomo również, że w sztabie selekcjonera znajduje się jeden Polak. Jest to odpowiadający za bank informacji Hubert Małowiejski. Sousa miał wolną rękę w doborze współpracowników, a PZPN też uznał, że sztab jest wystarczająco mocno obsadzony, będzie go można ewentualnie rozbudowywać przed Euro o analityków odpowiadających za poszczególnych rywali - więcej na ten temat przeczytacie w tekście Pawła Wilkowicza, dziennikarza Sport.pl.

Konferencja prasowa selekcjonera reprezentacji Polski. Gdzie i kiedy oglądać? Transmisja TV, stream online

Pierwsza konferencja selekcjonera reprezentacji Polski, Paulo Sousy rozpocznie się w czwartek (28 stycznia) o godz. 13:00. Transmisję rozmowy z dziennikarzami przeprowadzi stacja TVP Sport. Dodatkowo konferencję będzie można obejrzeć w serwisie sport.tvp.pl oraz na kanale "Łączy nas piłka" (YouTube). Relacja na żywo z kolei będzie dostępna na portalu Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.