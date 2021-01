Zbigniew Boniek tłumaczy prezent dla Paulo Sousy. "Powrót do miłych chwil"

Paulo Sousa rozpoczął już pracę z reprezentacją Polski w piłce nożnej. Oficjalne ogłoszenie nowego selekcjonera odbyło się w miniony czwartek 21 stycznia. Po kilku dniach Portugalczyk dotarł do Warszawy, gdzie spotkał się m.in. ze Zbigniewem Bońkiem.

Wyjątkowy prezent Bońka dla Sousy. "Chcieliśmy, żeby był to powrót do miłych chwil"

Selekcjoner odbył już pierwszą rozmowę z kapitanem reprezentacji Polski, Robertem Lewandowskim. We wtorek 50-latek spotkał się z napastnikiem Bayernu w Monachium, a następnie wieczorem przeniósł do Polski. W środę rano odbywał już kolejne spotkania - z przedstawicielami PZPN. - To było miłe, rzeczowe spotkanie. Paulo pojawił się w związku, aby przekazać ludziom, z którymi będzie pracował, jak to sobie wyobraża - przekazał prezes Zbigniew Boniek w rozmowie dla portalu "WP Sportowe Fakty".

Boniek przekazał także Sousie wyjątkowy prezent - koszulkę reprezentacji Polski z numerem 6. Portugalczyk zamieścił na Twitterze zdjęcie z momentu jej przekazania, a wielu zdziwiło, dlaczego wybrano właśnie ten numer. - Bo w Juventusie Paulo Sousa grał z "szóstką". Chcieliśmy, żeby w symbolicznym sensie był to dla niego powrót do tych miłych chwil - wytłumaczył Boniek.

W czwartek konferencja prasowa Paulo Sousy

W czwartek o godzinie 13:00 odbędzie się konferencja prasowa online Sousy z polskimi dziennikarzami. Jakie będą jego kolejne kroki? - Mam plan, żeby zrobić w przyszłym tygodniu spotkanie na platformie cyfrowej, w którym będzie mogła wziąć udział większość zawodników, którzy zwykle są powoływani, będzie ich około 40. Zapoznamy się, porozmawiamy. Chciałbym się przedstawić, zaprezentować swój sztab. Póki co nie będę im mówił o szczegółowej wizji drużyny, ponieważ wciąż są w klubach i muszą być skoncentrowani na piłce nożnej rekomendowanej przez ich trenerów. Ale oczywiście bliżej meczów reprezentacji przedstawimy zawodnikom nasz pomysł na zespół, na grę - mówił Sousa niedługo po swoim zatrudnieniu w wywiadzie dla portalu "Łączy nas piłka".

