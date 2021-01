Kibice w Bazylei do dziś śmieją się z Paulo Sousy. Będzie jak z Adamem Nawałką

Paulo Sousa to piłkarski obieżyświat. Jako trener klubowy pracował już w Anglii, Walii, na Węgrzech, w Izraelu, w Szwajcarii, we Włoszech, w Chinach i we Francji. Karierę trenerską rozpoczynał w roli asystenta selekcjonera reprezentacji Portugalii, Carlosa Queiroza.

Lepszy od Liverpoolu

Sousa największe sukcesy jako szkoleniowiec odnosił do tej pory w szwajcarskim FC Basel. W sezonie 2014/2015 zdobył nie tylko mistrzostwo kraju, ale i doszedł do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Zespół z Bazylei zajął drugie miejsce w grupie, za Realem Madryt, a przed Liverpoolem. U siebie pokonał "The Reds" 1:0, na wyjeździe zremisował 1:1. W dwumeczu o ćwierćfinał drużyna Sousy nie dała rady FC Porto. Grali w niej wtedy tacy piłkarze, jak m.in. Tomas Vaclik (dziś Sevilla), Breel Embolo (Borussia Moechengladbach) i Mohamed Elneny (Arsenal).

Portugalski szkoleniowiec prowadził FC Basel przez jeden sezon. W 50 meczach zanotował 31 zwycięstw, osiem remisów i 11 porażek. Nie został dłużej w Szwajcarii, bo dzięki dobrym wynikom otrzymał propozycję z ligi włoskiej. W czerwcu 2015 roku podpisał kontrakt z Fiorentiną. Jak Szwajcarzy wspominają dziś nowego selekcjonera reprezentacji Polski?

Dziennikarze nie mieli z nim łatwo

- Uważam, że Sousa był jednym z najlepszych trenerów w historii FC Basel. Jest bardzo profesjonalny, skrupulatny i samoświadomy. Gdy tylko do nas przyszedł, powiedział, że kiedyś jako trener wygra Ligę Mistrzów. Bardzo dobrze ułożył sobie relacje z piłkarzami. Jest szefem i zawodnicy o tym wiedzą. Uwaga dla dziennikarzy: jeśli nie jesteś odpowiednio przygotowany do rozmowy z Sousą, ten zaczyna się złościć. Wywiady z nim nie były łatwe. Nie brał jeńców - mówi w rozmowie ze Sport.pl Stefan Kreis z redakcji "Blick Sport".

Na trudne relacje Portugalczyka ze szwajcarskimi mediami zwraca także uwagę Eva Tedesco z "Tages Anzeiger". - Sousa zamykał sesje treningowe, prawie nie pozwalał na rozmowy z zawodnikami i rzadko sam udzielał wywiadów - mówi nam Tedesco. I dodaje: "Jego atutem jest doświadczenie w roli zawodnika i trenera w różnych krajach. Zawsze dobrze pracował w grupie, jest skrupulatny pod każdym względem. Zna wszystkie nowinki taktyczne, a piłkarze bardzo to doceniają".

Sousa nie był łatwym partnerem dla dziennikarzy ani dla szefów klubu. Myślę, że właśnie tego nauczył się jako piłkarz grający w wielkich drużynach. Nie lubi zdradzać zbyt wielu informacji - twierdzi Florian Raz z "Tages Anzeiger".

Czarujący i drobiazgowy

Nasi rozmówcy podkreślają profesjonalizm Paulo Sousy i czarujący sposób bycia. - Potrafił bardzo dobrze wypowiadać się w różnych językach. Był czarujący i pracował na renomę klubu - mówi Jeremy Hendriod z Radio Television Suisse. - Wszyscy pamiętamy Paulo Sousę jako piłkarza, który odniósł ogromny sukces. Był niesamowitym zawodnikiem w środku pola. Jako trener pracuje podobnie ciężko dla drużyny. Jak wielu portugalskich trenerów jest bardzo dobrze przygotowany do zarządzania zespołem. To wielki profesjonalista. Gdy przygotowuje drużynę, myśli nad każdym detalem - przyznaje Daniel Visentini z "Tribune de Geneve".

Jak twierdzi Raz, Sousa w Bazylei pokazał, że jest trenerem z nowoczesnym podejściem do futbolu. - Mierzył nawet tętno swoim piłkarzom podczas snu. Podczas jego kadencji doszło do bardzo niewielu urazów mięśniowych - zauważa. Raz wspomina ich osobiste relacje. - Potrafi włączać i wyłączać swój urok, czar jak żadna inna osoba, jaką kiedykolwiek spotkałem. W jednej chwili sprawia wrażenie, że jesteś najważniejszą i najciekawszą osobą na świecie. A sekundę później jest zimny jak lód. Zawodnicy i szefowie FC Basel powiedzieli mi, że doświadczyli tego samego. Niemniej jednak, ponieważ może być bardzo czarujący, może być też bardzo przekonujący - dodaje.

Skupiony na taktyce

Szwajcarzy zwracają uwagę, że Sousa dużą wagę przykłada do taktyki. - Prawdopodobnie jest jednym z najlepszych szkoleniowców pod względem rozwoju taktycznego - twierdzi Samuel Waldis, angielski dziennikarz mieszkający w Bazylei. - Na boisku robił rzeczy, jakich wcześniej nie widzieliśmy w Szwajcarii. Przykład? W czasie meczu potrafił zmieniać ustawienie drużyny z czwórki w obronie w fazie defensywnej do trójki, gdy atakowała - wspomina Raz. - Nawet jeśli prowadził FC Basel tylko przez jeden sezon, jego pobyt był całkiem udany. Z mojego punktu widzenia to ostatni raz, kiedy uważałem grę tej drużyny za interesującą. Ich podejście do spotkań było ofensywne i ambitne - przekonuje Valentin Schnorhk z Keystone-ATS Sport.

Zmiana stylu na ofensywny to także jedno z zadań, jakie postawił Portugalczykowi prezes PZPN Zbigniew Boniek. Nie wykluczone również, że za kadencji Sousy reprezentacja Polski będzie grała w ustawieniu 3-5-2.

"Proces"

Nie wszyscy w Szwajcarii wspominają Sousę tak dobrze. - Zdobył mistrzostwo kraju w czasach, gdy FC Basel wygrywało ligę z każdym, kto ich prowadził - twierdzi Laurent Favre z "Le Temps". - Nie jestem pewien, czy piłkarze naprawdę go polubili - wskazuje Waldis.

- Paulo Sousa pracował w Bazylei przez dziesięć miesięcy i tak naprawdę nie pozostawił trwałego wrażenia. Nigdy nie byłem nim oczarowany, ale drużyna grała momentami dobrą piłkę, odniosła kilka ważnych zwycięstw i zdobyła szósty tytuł mistrzowski z rzędu. Poprowadził ją także do 1/8 finału Ligi Mistrzów - przyznaje Craig King, ekspert od szwajcarskiego futbolu.

- Jego ulubionym słowem w Bazylei był "proces". Wszystko było procesem. Używał tego terminu tak często, że fani zaczęli z niego żartować - wspomina Raz. Podobnie uważa Oliver Zesinger: "Gdy myślę o Paulo Sousie, od razu przychodzi mi na myśl słowo "proces". Kibice w Bazylei kpią z tego słowa do dziś i na stałe połączyli je z nazwiskiem portugalskiego trenera". - Zawsze mówił o pracy w FC Basel jako o "procesie". Powtarzał to w każdej wypowiedzi, a fani do dziś się z tego śmieją. Na potrzeby wypowiedzi dla was zapytałem kilku kibiców o Sousę i odnoszę wrażenie, że nie został przez nich specjalnie dobrze zapamiętany - kończy King.