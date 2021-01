Olisadebe jasno ocenił wybór Paulo Sousy na selekcjonera reprezentacji Polski

Paulo Sousa w czwartek został oficjalnie ogłoszony nowym selekcjonerem reprezentacji Polski na konferencji prasowej Zbigniewa Bońka, prezesa PZPN. 50-letni Portugalczyk poprowadzi naszą drużynę w eliminacjach mistrzostw świata oraz w mistrzostwach Europy.

- Nowy trener ma wyjść z grupy na mistrzostwach Europy i awansować przynajmniej do baraży o mistrzostwa świata. Tak sformułowany jest kontrakt, więc nie boję się, że selekcjoner będzie zasłaniał się brakiem czasu. Ma cele i musi je wypełnić - mówił o celach dla Portugalczyka Zbigniew Boniek, prezes PZPN.

Były reprezentant Polski, Emmanuel Olisadebe, w rozmowie Sebastianem Staszewskim na portalu sport.interia.pl skomentował wybór Paulo Sousy na stanowisko nowego trenera. Nigeryjczyk w przeszłości grał z Portugalczykiem w jednym zespole, Panathinaikosie Ateny. - Zapamiętałem go jako bardzo inteligentnego zawodnika. Nie miał zbyt imponujących warunków fizycznych, więc musiał nadrabiać wizją gry. A tacy piłkarze bardzo często zostają dobrymi szkoleniowcami. Z drugiej strony zauważyłem, że ostatnie wyniki Paulo nie są zbyt imponujące. Poza tym w każdym kolejnym klubie spędzał tylko rok - mówił Olisadebe.

- Przede wszystkim pamiętam, że kiedy graliśmy w Atenach, to w szatni siedzieliśmy obok siebie. Paulo przyszedł wtedy do Panathinaikosu, aby pograć jeszcze w piłkę na koniec swojej kariery, ale jego jakość od razu rzucała się w oczy. Każdy z nas widział, że posiada niesamowite umiejętności. Jego największe atuty to wówczas wizja gry i olbrzymia wiedza o futbolu. I dlatego nie jestem zaskoczony, że po karierze został trenerem - dodał Nigeryjczyk.

- Ma wielką osobowość. Pamiętam, że zawsze miał jakieś rozwiązanie, zawsze o czymś myślał. Czy miał duże ego? Oczywiście, że miał, ale ego maleje wraz z wiekiem. Mam nadzieję, że dobrze ułoży sobie relacje z Bońkiem, który także ma duże ego - zakończył były napastnik reprezentacji Polski.

- Chcę, by moje drużyny dominowały rywala. By grały atrakcyjnie. By kibice nie mogli się doczekać kolejnego meczu - tak swoją filozofię opisuje Paulo Sousa. Portugalczyk został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Po pragmatycznym Jerzym Brzęczku przejął ją 50-latek o romantycznym podejściu do futbolu - napisał Jakub Kręcidło po nominacji Sousy na stanowisko selekcjonera naszej kadry.