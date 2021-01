Tak wygląda skład sztabu szkoleniowego polskiej kadry. Paulo Sousa już wybrał

Paulo Sousa został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. W czwartek jego zatrudnienie potwierdził prezes PZPN, Zbigniew Boniek. 50-letni Portugalczyk poprowadzi naszą drużynę w eliminacjach mistrzostw świata oraz w mistrzostwach Europy.

Zobacz wideo Boniek tłumaczy wybór Paulo Sousy. "Wykonałem kilka telefonów. Wszyscy mówili jedno"

Chwilę po ogłoszeniu nazwiska nowego selekcjonera, poznaliśmy także członków sztabu szkoleniowego, stworzonego przez Portugalczyka. Jego asystentami będą Portugalczyk Manuel Julio Cordeiro da Silva Pereira i Hiszpan Victor Manuel Sanchez Llado. Trenerem bramkarzy został Portugalczyk Paulo Jorge Fernandes Grilo. Za przygotowanie fizyczne odpowiadać będą Hiszpanie Lluis Sala Perez i Antonio Jose Gomez Diaz, a analizę taktyczną prowadzić będzie Włoch Cosimo Cappagli.

Sousa miał już okazję wcześniej współpracować z Manuelem Cordeiro i Paulo Grilo, w czasach pracy w Bordeux. Z kolei Victor Sanchez był jego asystentem podczas pracy w chińskim Quanjian. Co ciekawe, Antonio Gomez do sierpnia ubiegłego roku był odpowiedzialny za przygotowanie fizyczne piłkarzy pierwszego zespołu FC Barcelony.

Portugalczyk ma trudny charakter, ale "to naprawdę dobry trener"

Sousa ma twardy, trudny charakter. Z Girondins Bordeaux odszedł w sierpniu skłócony z zarządem. Portugalczyk nie ma doświadczenia jako selekcjoner, a jego szkoleniowe CV nie jest tak dobre jak to piłkarskie, jednak nie zmienia to faktu, że był asystentem Carlosa Queiroza w reprezentacji, że udawało mu się odnosić sukcesy z Maccabi Tel Awiw (Izrael), FC Basel (Szwajcaria) czy Videotonem (Węgry). – Jego drużyny zawsze były oparte o posiadanie piłki i dominowanie rywala. Powtórzę się, ale to naprawdę dobry trener – ocenia w rozmowie ze Sport.pl Sergio Krithinas, zastępca redaktora naczelnego portugalskiego "Recordu".

