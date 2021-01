Paulo Sousa coraz bliżej reprezentacji Polski? Kim jest kandydat na następcę Jerzego Brzęczka?

Zwolnienie Jerzego Brzęczka z posady selekcjonera reprezentacji Polski otworzyło dyskusję dotyczącą nowego trenera drużyny narodowej. Informację o prowadzonych negocjacjach PZPN-u z Paulo Sousą przekazał m.in. włoski dziennikarz, Gianluca Di Marzio. Portugalczyk jest jednym z głównych kandydatów, wokół którego krąży coraz więcej spekulacji. Szczególnie po publikacji przez agenta 50-latka zdjęcia z Warszawy, do którego dotarł dziennikarz Jakub Polkowski (WIĘCEJ TUTAJ>>).

Paulo Sousa następcą Jerzego Brzęczka? Kim jest faworyt w przejęciu posady selekcjonera reprezentacji Polski?

Paulo Sousa urodził się 30 sierpnia 1970 roku. Zanim rozpoczął pracę jako trener, Portugalczyk był piłkarzem. Jest wychowankiem Benfiki Lizbona. W późniejszy etapach reprezentował m.in. Borussię Dortmund, Juventus Turyn, Inter Mediolan czy Espanyol, w którym zakończył swoją karierę zawodowego piłkarza. W tym czasie defensywny pomocnik odniósł szereg sukcesów.

Sousa jest dwukrotnym zwycięzcą Ligi Mistrzów (sezony: 95/96 z Juventusem oraz 96/97 z Borussią). Do tego zdobył wiele trofeów krajowych, m.in. mistrzostwo Włoch (1994/95), Portugalii (1990/91) czy Superpuchar Niemiec (1996/97). W reprezentacji Portugalii rozegrał 53 mecze, w których strzelił sześć goli. Oficjalne zakończenie kariery ogłosił w lipcu 2002 roku.

Zdecydowanie mniej trofeów zdobył w roli trenera. Pierwsze kroki w nowej roli stawiał w drużynie narodowej swojego kraju. Od lipca do listopada 2008 roku był asystentem trenera Portugalii. Następnie przeszedł do samodzielnego prowadzenia Queens Park Rangers, gdzie spędził niecałe pięć miesięcy. W późniejszych latach prowadził takie zespoły jak: Swansea City, Leicester City, FC Basel, Fiorentinę, gdzie spędził najwięcej czasu (dwa lata; 95 meczów) oraz Bordeaux. Jego jedynymi sukcesami są mistrzostwa Węgier (z Videotonem, 2011/12), Izraela (z Maccabi Tel Awiw, 2013/14) i Szwajcarii (z FC Basel, 2014/15).

- Panowie on był w Bordeaux, widziałem to niemal co tydzień, mało która drużyna wywoływała u mnie fizyczny ból przy oglądaniu. Był to jeden z najgorszych szkoleniowców Bordeaux w XXI wieku. Drużyna grała strasznie topornie, bez polotu i pomysłu, choć jakość piłkarzy nie pomagała - podsumował pracę Sousy komentator "Canal+" Michał Bojanowski.

Prezes PZPN, Zbigniew Boniek zaplanował konferencję prasową w czwartek o godz. 15:00.