Chorwaci piszą o Bjelicy w kontekście polskiej kadry. "Dzwonił do mnie prezes PZPN"

W poniedziałek Polski Związek Piłki Nożnej poinformował za pośrednictwem oficjalnego komunikatu o zerwaniu współpracy z (byłym już) selekcjonerem reprezentacji Polski, Jerzym Brzęczkiem. Na razie nie wiadomo, kto zastąpi Brzęczka na stanowisku trenera biało-czerwonych. W czwartek 21 stycznia o godz. 15:00 ma się odbyć konferencja prasowa, na której prezes PZPN poda więcej szczegółów.

Kto zastąpi Brzęczka w reprezentacji Polski?

Zwolnienie Brzęczka wywołało sporu szum w całej Europie. List nazwisk trenerów, którzy mogą go zastąpić, jest długa. Jednym z kandydatów jest Nenad Bjelica, aktualnie trener NK Osijek. - Kto może przejąć kadrę po Jerzym Brzęczku? Wygląda na to, że Zbigniew Boniek sondował rynek bardzo dyskretnie, rozmawiał m.in. z Nenadem Bjelicą. Nie kontaktował się natomiast z Maciejem Skorżą - napisali nasi dziennikarze, Dawid Szymczak i Kacper Sosnowski.

Historia, którą niedawno w podcaście telewizji HNTV opowiedział Nenad Bjelica, jeszcze 5 dni temu była ciekawostką, ale teraz ciekawi jeszcze bardziej.

- 15-20 dni temu zadzwonił do mnie prezes PZPN - mówił w nagraniu Bjelica. Dopytywany, czy chodziło o nową pracę, doprecyzował. - Podobno pytał o mnie jakiś klub z Włoch, a prezes chciał się dowiedzieć, jak długi mam kontrakt z NK Osijek. Opowiedział mi też o sytuacji reprezentacji Polski i Jerzego Brzęczka, z którym zresztą grałem kiedyś w Austrii. On był graczem Tyrolu, ja Admiry. Boniek mówił, że polska kadra nie grała ostatnio tak, jakby mogła, opisywał, że duże są oczekiwania mediów - wyjaśniał Chorwat. Z jednej strony, według relacji Bjelicy, wyglądało to jak zwykła rozmowa konsultacyjna. Pytanie jednak, czy Boniek bardziej niż dla "jakiegoś włoskiego klubu" nie podpytywał o byłego trenera Lecha w kontekście polskiej reprezentacji? I czy takich telefonów w imieniu różnych klubów nie było więcej. Co do Bjelicy – czy chciałby zostać trenerem polskiej kadry? O to zapytała go w chorwackim programie dziennikarka TVP Poznań.

Szkoleniowiec odpowiedział jej po polsku:

- Teraz nie byłbym zainteresowany funkcją trenera reprezentacji Polski, bo jestem trenerem Osijeku. Mam tu kontrakt na 2,5 roku. Dlatego nie jestem zainteresowany teraz, ale w przyszłości mogłaby to być dla mnie opcja - dodał. Potem wyjaśnił, że z tego samego powodu, nie podjąłby się też pracy z reprezentacją Chorwacji.

Chorwackie media rozpisują się o Nenadzie Bjelicy. "Kto wie, czy nadarzy się kolejna podobna okazja?"

Chorwackie media nie są jednomyślne w tej sprawie. Część uważa, że Bjelica prędzej zostanie selekcjonerem Chorwacji niż Polski, natomiast inni twierdzą, że były szkoleniowiec Lecha może przejąć reprezentację Polski."Zlatko Dalić ogłosił, że prawie na pewno opuści reprezentację po mistrzostwach Europy. Nenad Bjelica pozostanie trenerem Osijeku do końca Euro, a potem w reprezentacji zastąpi Dalicia" - napisał portal "24sata".

Inaczej do sprawy podchodzi serwis tportal.hr. - Mógłby tej zimy opuścić klub i przejąć prestiżową drużynę narodową - czytamy na jego łamach. Chorwacki portal sugeruje, że chodzi o reprezentację Polski.

- Nie jest łatwo wykluczyć możliwość objęcia posady reprezentacji narodowej, w której gra Lewandowski, aktualnie najlepszy piłkarz świata. Kto wie, kiedy i czy nadarzy się kolejna podobna okazja? W piłce nożnej nigdy nic nie wiadomo. Bjelica jest tego świadomy, zobaczymy, na co się zdecyduje - to z kolei komentarz portalu gol.dnevnik.h.

Bjelica na początku września został nowym trenerem NK Osijek. Chorwat podpisał trzyletni kontrakt. - Otrzymałem odpowiedzialność za prowadzenie całej polityki sportowej klubu. Mam na myśli także drużynę B i naszą szkółkę piłkarską. Otrzymałem autonomię w wyborze osób, którym najbardziej ufam. Osijek to ambitny klub, co widać w wielu aspektach. Dla mnie gra w Lidze Mistrzów byłoby spełnieniem marzeń - powiedział Bjelica podczas konferencji prasowej, zorganizowanej na budowanym stadionie.