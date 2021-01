Kręcina o decyzji Bońka: Najlepiej jakby teraz sam został selekcjonerem. To byłoby w jego stylu

Zobacz wideo "To jest po prostu niemożliwe. Ja na miejscu Szczęsnego zrezygnowałbym z reprezentacji"

Jerzy Brzęczek został w poniedziałek zwolniony z funkcji selekcjonera reprezentacji Polski. Decyzja Zbigniewa Bońka wywołała szok w środowisku piłkarskim, bo jeszcze pod koniec grudnia prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej zapewniał, że "to nie czas na skalpel" i Brzęczek zostanie na stanowisku. - To jest smutny dzień dla mnie, ale biorę odpowiedzialność za tę decyzję. Przemyślałem sprawy, muszę patrzeć na dobro kadry. Ale więcej szczegółów w czwartek - tłumaczy Zbigniew Boniek.

- Ta decyzja się nie broni! Skoro Zbyszek postawił na Jerzego Brzęczka, a ostatnio zapewniał, że nie ma tematu jego zwolnienia, to z ludzkiego, ale też sportowego punktu widzenia, nie było podstaw do zwolnienia. Ale to jest cały Zbyszek. Znam go prawie 40 lat i jego decyzja ani trochę mnie nie dziwi. Najlepiej jakby teraz sam został selekcjonerem. To byłoby w jego stylu, bo u niego zawsze musi się coś dziać - mówi Sport.pl Zdzisław Kręcina, były sekretarz generalny PZPN.

Zdzisław Kręcina: To prezes zatrudnia i zwalnia selekcjonera, nie piłkarze

Decyzja Zbigniewa Bońka była tak wielkim zaskoczeniem, że niektórzy pracownicy PZPN zaczęli nawet podejrzewać włamanie na stronę związku, gdzie w poniedziałek po 12 pojawił się komunikat o zakończeniu współpracy z Brzęczkiem. - Z tego co wiem, to miała być normalna rozmowa prezesa z selekcjonerem i prawie nikt nie wiedział, co się podczas niej wydarzy. Myślę, że Boniek z nikim nie konsultował tej decyzji. Poinformował Brzęczka, PZPN wypuścił komunikat i lawina ruszyła - opisuje Kręcina.

Gdy pytamy go o to, czy wpływ na decyzję Zbigniewa Bońka mogli mieć piłkarze reprezentacji Polski, zaznacza: - Uważam, że niedawny wywiad Roberta Lewandowskiego, czy jakieś inne sugestie ze strony piłkarzy, nie miały absolutnie żadnego wpływu na decyzję Bońka. Gdyby tak było, oznaczałoby to, że Zbyszek jest podatny na wpływy, a nie jest. To prezes zatrudnia i zwalnia selekcjonera, nie piłkarze. I w tej sprawie nie powinni mieć nic do powiedzenia - kończy Zdzisław Kręcina.