Nowego selekcjonera polskiej kadry poznamy w lutym? "Rozmowy się toczą"

W poniedziałek po godzinie 12 Polski Związek Piłki Nożnej poinformował o zwolnieniu Jerzego Brzęczka z funkcji selekcjonera reprezentacji Polski. - Dziękuję trenerowi Brzęczkowi za pracę wykonaną dla reprezentacji - czytamy wypowiedź Zbigniewa Bońka w komunikacie.

