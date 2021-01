"Lewandowski będzie pytany przy wyborze trenera". Zagraniczne media o zwolnieniu Brzęczka

Po godzinie 12 w środę Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że Jerzy Brzęczek przestał być trenerem reprezentacji Polski. Informacja wywołała spore zdziwienie nie tylko w Polsce.

- Szczegóły decyzji o zwolnieniu trenera Polaków, Jerzego Brzęczka nie są jeszcze znane, ale niespodziewany krok stał się sensacją dla całego kraju - pisze o sprawie portal "Novy cas" ze Słowacji. I tytułuje tekst "Nieoczekiwany krok naszych sąsiadów".

Niemiecki portal "sport.de" pisze, że "Polska wyrzuciła trenera", a potem dodaje, że informacja o zwolnieniu Brzęczka wywołała spory szok i zaskoczyła także przedstawicieli PZPN. Natomiast "thestar.com" zwraca uwagę na to, że Zbigniew Boniek w swojej wypowiedzi w komunikacie o zwolnieniu Brzęczka nie zdradził powodów takiej decyzji i może je przedstawić na konferencji prasowej w czwartek. Wiele zagranicznych stron powielało też informacje o możliwym przedstawieniu nowego trenera Polaków na konferencji, ale podczas programu "Biało-Czerwony Alarm" w "Kanale Sportowym" zdementowali je Mateusz Borek oraz Krzysztof Stanowski.

Już 25 marca w Budapeszcie w ramach eliminacji do mistrzostw świata w Katarze Polacy zmierzą się z Węgrami i będzie to pierwszy sprawdzian dla nowego trenera kadry. O komentarz w sprawie zwolnienia Jerzego Brzęczka i sytuacji węgierskiej kadry w związku ze zmianą szkoleniowca w Polsce poprosiliśmy dziennikarza "Nemzeti Sport", Zolana Bodnara. - Nie wiem, jaki jest powód jego zwolnienia, bo z naszej perspektywy wyglądało, jakby wszystko szło dobrze, w końcu Polska wygrała grupę eliminacji do mistrzostw Europy. Dla Węgrów to może być pozytywna informacja, bo Polakom zostaną niecałe dwa miesiące z nowym szkoleniowcem do meczu z naszą kadrą w marcu. Zresztą z zawodnikami spotka się dopiero na kilka dni przed spotkaniem, więc to wygląda na bardzo trudną sytuację - ocenił Bodnar dla Sport.pl.

- Może to pora na zagranicznego trenera kadry. Ostatnio mieliście w tej roli Polaków, a na Węgrzech jest zupełnie odwrotnie, bo od 2015 roku trenerem kadry nie był żaden Węgier. Do marca będziemy z zainteresowaniem obserwować, co dzieje się z polską drużyną. Macie najlepszego napastnika na świecie. Pierwszym zadaniem nowego trenera będzie ustalenie, jak mógłby grać najbardziej efektywnie. W dodatku myślę, że Lewandowski zostanie zapytany przy wyborze trenera. Wie, kto najlepiej nadałby się do stylu i taktyki, których używa polska kadra - stwierdził Zolan Bodnar.