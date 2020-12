Zbigniew Boniek pochwalił się swoim świątecznym treningiem. "Megatempo, jak u nastolatka"

- Piłkarz zawodowy nie może płakać, że gra co trzy czy cztery dni. Bo co to jest 10-12 km przebiegnięte w meczu w półtorej godziny? Przecież dzisiaj, jak idę przebiec koło 10 km, to się ze wszystkimi zakładam, że zrobię to w około 55 minut - mówił niedawno Zbigniew Boniek w rozmowie z aktorem Cezarym Pazurą.

REKLAMA

Zobacz wideo Boniek snuje historię alternatywną: Załóżmy, że odbija mi szajba

Legenda Championship Managera nie żyje. Miał 37 lat. Zmarł w Boże Narodzenie

I za słowami szybko poszły czyny, bo Boniek wrzucił na Twittera szczegóły treningu biegowego, który zrobił przed wigilijną kolacją. "No to zabieram się za przygotowanie ulubionej przystawki - teraz czas na jedzenie i świętowanie... rozgrzewka już była" - napisał prezes PZPN, który pokonał 11,31 km w 59 minut, ze średnim tempem biegu 5 minut i 14 sekund na kilometr.

"Nie wierzę, że taki dziadek przebiega 11 km w 59 minut"

"Co za forma, szacuneczek panie Zbigniewie", "Megatempo, jak u nastolatka, gratulacje" - piszą w komentarzach, ale są też tacy, którzy nie dowierzają. "Nie wierzę, że taki dziadek przebiega 11 km w 59 minut [Boniek w marcu skończył 64 lata"] - napisał jeden z internatów. A Andrzej Wasilewski, znany promotor bokserski, zapytał: "Jakim autem?". Odpowiedzi od Bońka się nie doczekał, ale na szybką odpowiedź innego internauty, że zazdrości prezesowi formy, odparł, że "trochę tak".

Niemcy zachwyceni Robertem Lewandowskim. "Nie mamy nic do dodania"

Zbigniew Boniek: To był rok, w którym wszyscy się męczyliśmy

- Może nie czuję się jak ty na 38 lat, ale wciąż czuję się młodo. Cały czas mam energię i uprawiam sport - mówił Boniek w rozmowie z Pazurą. Prezes PZPN tegoroczne Święta spędza w Rzymie. I to właśnie tam odbył swój trening biegowy, a jeszcze przed nim złożył wszystkim życzenia. "Kończy się 2020 rok. Rok, w którym wszyscy się męczyliśmy. Jutro Boże Narodzenie, za kilka dni Sylwester i wchodzimy w nowy, 2021 rok. Życzę wszystkim wiele miłości, spokoju, zdrowia, żeby każdy osiągnął wiele satysfakcji w życiu osobistym i zawodowym. Przede wszystkim życzę Polakom, którzy są kibicami naszej piłki, żebyśmy mieli jak najwięcej satysfakcji w tym nowym roku" - powiedział Boniek na nagraniu, które też opublikował na Twitterze.

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a



Sport.pl Live .