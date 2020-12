Plan reprezentacji Polski przed Euro. Wiadomo, kiedy i z kim zagramy

- Przed mistrzostwami Europy będziemy mieli dwa mecze towarzyskie. One odbędą się na początku czerwca. Planujemy mecz z Rosją oraz Islandią. Jesteśmy dogadani na 98 proc - poinformował na początku grudnia Maciej Sawicki, sekretarz generalny PZPN. Według informacji "Interii Sport" wciąż nie ustalono szczegółów dotyczących miasta, w którym rozegrane zostanie spotkanie z Rosją.

REKLAMA

Zobacz wideo "Odłóżmy na bok liczby i gabloty. To jest najlepszy piłkarz na świecie" [SEKCJA PIŁKARSKA #75]

Reprezentacja Polski z dwoma sprawdzianami przed Euro 2021. Gdzie rozegrane zostaną mecze towarzyskie?

Reprezentacja Polski w pierwszej kolejności zagra z Rosjanami. Spotkanie odbędzie się 1 czerwca 2021 roku, jednak wciąż nie wiadomo, na którym stadionie oraz o której godzinie. Polski Związek Piłki Nożnej nie podjął decyzji głównie ze względu na pandemię koronawirusa. Aktualnie na Stadionie Narodowym w Warszawie funkcjonuje szpital polowy przynależący do Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA.

Tomasz Frankowski wciąż ma pretensje do Janasa. "Postąpił najpodlej. Wyrządził mi wielką krzywdę"

W pełni rozplanowane jest za to drugie spotkanie towarzyskie, które odbędzie się tydzień później. Tuż przed rozpoczęciem Euro 2021 piłkarze Jerzego Brzęczka 8 czerwca 2021 roku o godz. 18:00 rozegrają spotkanie z reprezentacją Islandii. Mecz odbędzie się na Stadionie Miejskim w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej 17. Oba spotkania zostały ustalone w 2020 roku. Do zmiany terminu federacja została zmuszona przez sytuację związaną z pandemią.

Jest jeden plebiscyt w tym roku, który Lewandowski przegrał

Kolejną zmianą jest miejsce, w którym przygotowywać się będą piłkarze polskiej drużyny narodowej przed Euro 2021. Jerzy Brzęczek postanowił skierować reprezentantów Polski na zgrupowanie do Opalenicy w powiecie nowotomyskim. Ważnym aspektem jest bliska odległość ośrodka do lotniska, z którego Polacy polecą do Irlandii na pierwsze mecze fazy grupowej mistrzostw Europy. Pierwszy mecz na Euro reprezentacja Polski rozegra 14 czerwca ze Słowacją. W następnych dniach zmierzy się z Hiszpanią oraz Szwecją.