Zbigniew Boniek stanowczo przed el. MŚ 2022: Wbijcie to sobie do głowy!

Co się stanie, jeśli Polska słabo zacznie eliminacje MŚ 2022 (w marcu zagra na wyjazdach z Węgrami i Anglią oraz u siebie z Andorą)? - Wbijcie to sobie do głowy. Ja w piłkę trochę grałem i nigdy nie przyszło mi do głowy, że wygrałem dzięki trenerowi, albo że przegrałem z winy trenera - mówi Zbigniew Boniek w rozmowie z Pawłem Wilkowiczem. Całą rozmowę można zobaczyć na poniższym materiale wideo.

