To nie z Anglią i Węgrami Polska zagra o awans na mundial. Oto prawdziwi rywale

Poznaliśmy rywali reprezentacji Polski w grupie eliminacyjnej MŚ 2022. Zagramy z Anglią, Węgrami, Albanią, Andorą i San Marino. Poznaliśmy także kalendarz spotkań grupowych. Rywale w grupie i terminarz tych spotkań to główne tematy rozmów dziennikarzy i kibiców. O ewentualnym awansie biało-czerwonych na mundial zadecyduje jednak prawdopodobnie co innego.

Kto uzyska bezpośredni awans na MŚ?

Jeszcze przed losowaniem wiadomo było, że nie będzie łatwo dostać się do Kataru. Do Azji na MŚ pojedzie tylko 13 reprezentacji z Europy. Dziesięć z nich to zwycięzcy grup, kolejnych trzech finalistów wyłonią baraże, w których weźmie udział 10 zespołów z drugich miejsc oraz dwie najwyżej notowane ekipy z tabeli ogólnej Ligi Narodów, które skończyły swoje grupy poza czołową dwójką.

Jakie drużyny będą należały do szczęśliwej dziesiątki, która po wygraniu grupy uzyska bezpośredni awans na MŚ? Spójrzmy na poszczególne grupy.

Grupa A: Portugalia , Serbia, Irlandia, Luksemburg, Azerbejdżan

, Serbia, Irlandia, Luksemburg, Azerbejdżan Grupa B: Hiszpania , Szwecja, Grecja, Gruzja, Kosowo

, Szwecja, Grecja, Gruzja, Kosowo Grupa C: Włochy , Szwajcaria, Irlandia Północna, Bułgaria, Litwa

, Szwajcaria, Irlandia Północna, Bułgaria, Litwa Grupa D: Francja , Ukraina, Finlandia, Bośnia i Hercegowina, Kazachstan

, Ukraina, Finlandia, Bośnia i Hercegowina, Kazachstan Grupa E: Belgia , Walia, Czechy, Białoruś, Estonia

, Walia, Czechy, Białoruś, Estonia Grupa F: Dania , Austria, Szkocja, Izrael, Wyspy Owcze, Mołdawia

, Austria, Szkocja, Izrael, Wyspy Owcze, Mołdawia Grupa G: Holandia , Turcja, Norwegia, Czarnogóra, Łotwa, Gibraltar

, Turcja, Norwegia, Czarnogóra, Łotwa, Gibraltar Grupa H: Chorwacja , Słowacja, Rosja, Słowenia, Cypr, Malta

, Słowacja, Rosja, Słowenia, Cypr, Malta Grupa I: Anglia , Polska, Węgry, Albania, Andora, San Marino

, Polska, Węgry, Albania, Andora, San Marino Grupa J: Niemcy, Rumunia, Islandia, Macedonia Północna, Armenia, Liechtenstein

Pogrubionym kolorem ekipy, które prawdopodobnie okażą się najlepsze w grupie. W futbolu zdarzają się niespodzianki, ale najczęściej w pojedynczych meczach. Dlatego raz czy dwa razy Hiszpanie lub Niemcy mogą stracić punkty, ale wątpliwe, by i tak nie wygrali rywalizacji grupowej.

Z kim zagramy w barażach?

Które zespoły mogą zająć drugie miejsca, dające awans do baraży? To pytanie jest z punktu widzenia reprezentacji Polski najistotniejsze. Zakładamy, że nasza kadra będzie druga w grupie I. Węgry co prawda znów awansowały na Euro, a Albania może być niebezpieczna u siebie (przy komplecie publiczności, co wątpliwe z powodu pandemii), ale w porównaniu do tych ekip potencjał biało-czerwonych nadal jest wyraźnie wyższy.

Pogrubionym kolorem drużyny, które mają największe szanse na zajęcie drugiego miejsca:

Grupa A: Serbia , Irlandia, Luksemburg, Azerbejdżan

, Irlandia, Luksemburg, Azerbejdżan Grupa B: Szwecja , Grecja, Gruzja, Kosowo

, Grecja, Gruzja, Kosowo Grupa C: Szwajcaria , Irlandia Północna, Bułgaria, Litwa

, Irlandia Północna, Bułgaria, Litwa Grupa D: Ukraina , Finlandia, Bośnia i Hercegowina, Kazachstan

, Finlandia, Bośnia i Hercegowina, Kazachstan Grupa E: Walia , Czechy , Białoruś, Estonia

, , Białoruś, Estonia Grupa F: Austria , Szkocja , Izrael, Wyspy Owcze, Mołdawia

, , Izrael, Wyspy Owcze, Mołdawia Grupa G: Turcja , Norwegia , Czarnogóra, Łotwa, Gibraltar

, , Czarnogóra, Łotwa, Gibraltar Grupa H: Słowacja, Rosja , Słowenia, Cypr, Malta

, Słowenia, Cypr, Malta Grupa I: Polska , Węgry, Albania, Andora, San Marino

, Węgry, Albania, Andora, San Marino Grupa J: Rumunia, Islandia, Macedonia Północna, Armenia, Liechtenstein

Do baraży trafią więc najpewniej: Serbia, Szwecja, Szwajcaria, Ukraina, Walia/Czechy, Austria/Szkocja, Turcja/Norwegia, Rosja, Polska i Rumunia. Do tego dwie drużyny z tabeli ogólnej Ligi Narodów. Mogą to być np. Bośnia i Islandia.

- W ten sposób łącznie w barażach weźmie udział 12 zespołów, które zostaną podzielone na trzy ścieżki. W każdej z nich znajdą się cztery reprezentacje, które rozegrają trzy miniturnieje - złożone z półfinałów i finałów (po jednym meczu), których zwycięzcy awansują na MŚ - tłumaczył Bartłomiej Kubak ze Sport.pl. To oznacza, że by przejść baraże i dostać się do Kataru trzeba będzie wygrać dwa mecze. Czy będzie o to łatwo? Niekoniecznie.

Nie będzie łatwo

Polska to ćwierćfinalista Euro 2016. Rosja to ćwierćfinalista mundialu 2018. Dania jest najwyżej z tych 12 drużyn w rankingu FIFA (12. miejsce). Szwajcarzy w LN remisowali z Niemcami i Hiszpanią. Ze Szwecją nigdy nam nie szło, boimy się starcia z nimi na Euro. Tym bardziej że do kadry może wrócić przeżywający piątą młodość 39-letni Zlatan Ibrahimović. Zostaje Ukraina, z którą niedawno wygraliśmy, ale nawet sam Jerzy Brzęczek przyznał, że byliśmy gorsi. Do tego Austria, z którą w eliminacjach do Euro mieliśmy wiele szczęścia, Szkocja, Turcja i Czechy, które wystąpią na Euro, Walia (półfinalista Euro 2016), Serbia, Rumunia, Bośnia, Islandia i Norwegia. Ta ostatnia ma w składzie nie tylko Haalanda (Borussia), ale także Odegaarda (Real), Sorlotha (Lipsk), Isaka (Sociedad) czy Ajera (Celtic).

Z tych 12 reprezentacji tylko trzy pojadą na mundial. Na papierze najmocniejsze wydają się być Szwecja, Szwajcaria i Rosja. Nie oznacza to oczywiście, że Polska nie będzie miała szans w barażach. Widać tylko, jak bardzo trudne będzie to zadanie, by uzyskać awans na MŚ nawet z drugiego miejsca. Tym bardziej że nasza drużyna za kadencji Jerzego Brzęczka do tej pory często z trudem radziła sobie ze słabszymi od siebie (np. 1:0 z Macedonią, 0:0 z Austrią, 2:1 z Izraelem, 0:2 ze Słowenią, 2:1 z Bośnią), a zupełnie nie szło jej z potęgami (ostatnie porażki z Włochami i Holandią najlepszym dowodem). By dostać się do Kataru, trzeba będzie ograć dwóch jeszcze innych rywali - z naszego poziomu.

Eliminacje MŚ 2022 ruszą 24 i 25 marca 2021 roku i potrwają do 14-16 listopada. Wtedy poznamy pierwszych 10 finalistów. Półfinały baraży zostaną rozegrane 24 i 25 marca 2022 roku, natomiast finały 28 i 29 marca. Te cztery ostatnie daty są prawdopodobnie najistotniejsze w kontekście naszej walki o udział w najbliższym mundialu. A głównymi rywalami Polaków będą nie Anglicy, Węgrzy czy Albańczycy, a Rosjanie, Szwedzi, Szwajcarzy i pozostałe osiem drużyn.