UEFA podała dokładny terminarz eliminacji. Trudny początek reprezentacji Polski

W poniedziałek odbyło się losowanie fazy grupowej mistrzostw świata 2022. Po nim wiadomo było, że reprezentacja Polski zagra w grupie z Anglią, Węgrami, Andorą, San Marino i Albanią. Teraz już wiadomo, kiedy i z jakimi rywalem zagramy na czterech eliminacyjnych zgrupowaniach, które odbędą się w przyszłym roku: w marcu, wrześniu, październiku i listopadzie.

Poznaliśmy terminarz kwalifikacji mistrzostw świata. Wiadomo z kim i kiedy zagra Polska

We wtorek wieczorem UEFA opublikowała dokładny terminarz. I już wiadomo, że pierwszy mecz Polska rozegra na wyjeździe z Węgrami (24-25 marca), potem u siebie z Andorą (27-28 marca) i na koniec pierwszego zgrupowania eliminacyjnego znowu na wyjeździe, z Anglią (30-31 marca).

Na to drugie będzie trzeba poczekać do września. Wtedy Polska też rozegra trzy mecze: u siebie z Albanią (1-2 września), na wyjeździe z San Marino (4-5 września ) i u siebie z Anglią (7-8 września). W październiku i listopadzie zagramy jeszcze cztery mecze. Najpierw u siebie z San Marino (8-9 października) i na wyjeździe z Albanią (11-12 października), a później na wyjeździe z Andorą (11-13

Zasady kwalifikacji na mundial

Na mistrzostwa świata do Kataru poleci 13 drużyn z Europy. Oznacza to, że bezpośredni awans do turnieju wywalczą jedynie zwycięzcy każdej z 10 grup eliminacyjnych oraz trzej zwycięzcy dwuetapowego barażu. W barażach zagra 10 reprezentacji z 2. miejsca w grupie oraz dwa najlepsze zespoły z Ligi Narodów, które nie zajęły odpowiedniego miejsca w eliminacjach ani prawa do gry w barażach. 12 ekip zostanie podzielonych na trzy ścieżki, w ramach których zostaną rozegrane półfinały oraz finał, a ich zwycięzcy awansują na MŚ. Eliminacje potrwają od 25 marca 2021 roku do 16 listopada, natomiast baraże zostaną rozegrane w marcu 2022 roku.

Eliminacje MŚ 2022. Podział na grupy:

Grupa A: Portugalia, Serbia, Irlandia, Luksemburg, Azerbejdżan

Grupa B: Hiszpania, Szwecja, Grecja, Gruzja, Kosowo

Grupa C: Włochy, Szwajcaria, Irlandia Północna, Bułgaria, Litwa

Grupa D: Francja, Ukraina, Finlandia, Bośnia i Hercegowina, Kazachstan

Grupa E: Belgia, Walia, Czechy, Białoruś, Estonia

Grupa F: Dania, Austria, Szkocja, Izrael, Wyspy Owcze, Mołdawia

Grupa G: Holandia, Turcja, Norwegia, Czarnogóra, Łotwa, Gibraltar

Grupa H: Chorwacja, Słowacja, Rosja, Słowenia, Cypr, Malta

Grupa I: Anglia, Polska , Węgry, Albania, Andora, San Marino

, Węgry, Albania, Andora, San Marino Grupa J: Niemcy, Rumunia, Islandia, Macedonia Północna, Armenia, Liechtenstein

