Selekcjoner grupowych rywali Polaków zachwycony zespołem Brzęczka. "Jeden z najsilniejszych"

W poniedziałek odbyło się losowanie fazy grupowej mistrzostw świata 2022. Reprezentacja Polski zagra w nich z Anglią, Węgrami, Andorą, San Marino i Albanią. Selekcjoner ostatniej ze wspomnianych reprezentacji nie może nachwalić się kadry Jerzego Brzęczka.

- Nie mieliśmy szczęścia. Mogę powiedzieć, że los nas ukarał. Z pierwszego koszyka wiadomo było, że trafimy na silną drużynę, więc jest to do zaakceptowania. Natomiast Polska jest bardzo mocna, w drugim koszyku wpadliśmy na jeden z najsilniejszych zespołów - w rozmowie z PAP po losowaniu przyznał Edoardo Reja. Włoski trener Albańczyków chwalił też Roberta Lewandowskiego. - Mam nadzieję, że nie będzie w takiej formie, gdy Polska zagra przeciwko nam - przyznał 75-latek.

"Spotkania ze wspaniałą historią"

Losowanie skomentował też selekcjoner reprezentacji Anglii, Gareth Southgate. - Spotkania z Polską mają wspaniałą historię. Była nawet klątwa, że ciągle tylko remisowaliśmy z Polakami. Dziś Polska jest bardzo dobrą drużyną - przyznał trener, który angielską kadrę prowadzi od listopada 2016 roku.

Skomplikowane zasady awansu

W drodze na mundial w Katarze trudniejsi będą nie tylko rywale, ale i zasady awansu. Do Azji na MŚ pojedzie tylko 13 reprezentacji z Europy. 10 z nich to zwycięzcy grup, kolejnych trzech finalistów wyłonią baraże, w których weźmie udział 10 zespołów z drugich miejsc oraz dwie najwyżej notowane ekipy z tabeli ogólnej Ligi Narodów, które skończyły swoje grupy poza czołową dwójką.

- W ten sposób łącznie w barażach weźmie udział 12 zespołów, które zostaną podzielone na trzy ścieżki. W każdej z nich znajdą się cztery reprezentacje, które rozegrają trzy miniturnieje - złożone z półfinałów i finałów (po jednym meczu), których zwycięzcy awansują na MŚ.

Co to oznacza dla Polski? Najlepiej byłoby awansować na mundial po wygraniu grupy, ale jak to zrobić, skoro jednym z naszych rywali będzie europejska potęga. A my z potęgami nie radzimy sobie za kadencji Brzęczka. Ostatnie porażki z Włochami (0:2) i Holandią (1:2) są tego najlepszym dowodem.

Możemy też zapewnić sobie awans na MŚ poprzez baraże. To jednak skomplikowana procedura. Musimy zająć drugie miejsce w grupie, a potem wygrać dwa spotkania. Będą to prawdopodobnie mecze z drużynami, które tak jak my były losowane z drugiego koszyka (np. Szwajcaria, Ukraina, Szwecja).

- Jaka jest skala trudności? Jest to grupa umiarkowana. Patrząc realnie, nie jest to najtrudniejsza grupa. Myślę, że zdecydowanym faworytem jest reprezentacja Anglii. Historycznie nigdy nam nie leżeli. Węgrzy to na pewno ciekawy zespół, a Albania to niewygodny rywal. Teoretycznie Andora i San Marino to najsłabsi rywale, ale przestrzegałbym przez lekceważeniem. Pamiętam, gdy jako piłkarz grałem przeciwko San Marino i wygraliśmy 1:0, a gola ręką strzelił Jan Furtok. Trzeba uważać - skomentował losowanie Jerzy Brzęczek.