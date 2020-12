Trener Anglików ocenił siłę reprezentację Polski. "Mamy z nimi wspaniałą tradycję"

Polska, Węgry, Albania, Andora i San Marino - to rywale reprezentacji Anglii w grupie I w eliminacjach do mundialu w Katarze. - Polska to bardzo dobry zespół, a Węgry właśnie awansowały do pierwszej dywizji Ligi Narodów. To będą bardzo wymagający rywale - mówi Gareth Southgate, cytowany przez Sky Sports.

Selekcjoner Anglików ostrzega też przed Robertem Lewandowskim. - Obok Harry'ego Kane'a i Romelu Lukaku to najlepsza dziewiątka świata. On jest fantastyczny. Może nas skrzywdzić, a jego rekord strzelecki w kadrze jest fenomenalny [Lewandowski zdobył 63 bramki w 116 meczach].

Polska i Anglia, czyli historyczni rywale

Do tej pory 19 razy graliśmy z Anglikami. Tylko raz wygraliśmy, ale było to w 1973 na stadionie w Chorzowie. Siedem razy remisowaliśmy i aż 11 razy przegrywaliśmy - w XXI w. graliśmy z Anglikami w el. MŚ 2014 oraz MŚ 2006. - Mamy wspaniałą tradycję meczów z Polską. Kiedyś był taki okres, że wydawało się, że zawsze losujemy biało-czerwonych - mówi Southgate.

O drugą wygraną Polaków w historii starć z Anglikami będzie ciężko, bo wyspiarze mają piekielnie zdolne pokolenie. Trener Anglii zwraca także fakt na to, że to wciąż młodzi zawodnicy. Kane będzie miał 29 lat pod koniec eliminacji do mundialu, a inni kluczowi gracze, tacy jak Raheem Sterling i Jack Grealish skończą 27 lat. Z kolei Phil Foden i Bukayo Saka będą mieli odpowiednio 22 i 21 lat.

- Myślę, że za dwa lata dopiero zobaczymy nas potencjał. W eliminacjach do Euro 2021 wystawiłem aż dziewięciu piłkarzy, którzy wciąż mogliby grać w kadrze do lat 21. Mamy niesamowicie młodą i zdolną grupę, co będzie mogła grać w tym składzie kolejne dwa, cztery, a nawet sześć lat - zakończył Anglik.

