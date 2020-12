Zbigniew Boniek ocenia losowanie el. MŚ 2022. "Nie stęskniłem się za nimi"

- Za Anglikami się nie stęskniłem, ale z naszej grupy jestem zadowolony. To grupa, w której każdy każdemu może odbierać punkty, choć Anglia jest faworytem - komentuje losowanie grup MŚ 2020 dla Sport.pl Zbigniew Boniek. Gdy 8 lat temu Boniek wygrał wybory o fotel prezesa PZPN, Polska była tuż po meczu z Anglią (1:1 na Stadionie Narodowym, w meczu na wodzie).

W rewanżu na Wembley przegrała 0:2, choć trudno mówić, by była to kadra prezesa Bońka. Zresztą 7 lat temu w eliminacjach walczyły zupełnie inne reprezentacje. Steven Gerard (obecnie trener Glasgow Rangers) bez problemu strzelił wtedy gola Polakom, a w naszej ekipie grało dwóch Lewandowskich, bo oprócz Roberta był jeszcze Mariusz.

Anglia 2013? "Zastałem wtedy pewien stan i go przyjąłem"

- Nie miałem wtedy możliwości, by tę kadrę i trenera jakoś ułożyć. Zastałem wtedy pewien stan i go przyjąłem. Wytrzymałem do końca i potem zaczęliśmy robić swoją reprezentację. Pamiętam, że tamte eliminacje (el. MŚ 2014 – przyp. red.) były dla nas trudne. Po tym remisie z Anglią przegraliśmy z Ukrainą, zremisowaliśmy w Mołdawii. Wszyscy chodzili do mnie, bym wyrzucił trenera. Miałem swoje zasady i trener Waldemar Fornalik pracował do końca kontraktu. Potem według naszej koncepcji pracy z kolejnym szkoleniowcem na Narodowym szło nam znakomicie. To był fundament, by polska piłka się odbudowywała - wrócił do tamtych wydarzeń Boniek. Z rywalami, których teraz zesłał nam los, prezes uważa, że powinniśmy walczyć co najmniej o drugie miejsce w grupie i walkę w barażach o mundial.

- Na wiosnę powinniśmy zrobić sześć punktów w trzech meczach. Jak zrobimy więcej, to będzie lepiej. Będziemy walczyć o druga lokatę i po cichu myśleć o niespodziance, choć to nie będzie łatwe, ale walczyć trzeba - dodał Boniek.

Anglia może być klamrą, która otworzy i zamknie prezesurę Bońka w PZPN. W sierpniu odbędą się bowiem nowe wybory władz związku. Zdaniem prezesa optymalnie byłoby zagrać z Anglikami jeszcze w marcu, ale na wyjeździe.

Węgrzy? "Najlepszy w ostatnich 20 latach"

- Myślę, że najkorzystniej byłoby zacząć te eliminacje od wyjazdu do San Marino, przyjąć u siebie Węgrów i pojechać do Anglii - ocenia Boniek. Terminarz polskiej grupy poznamy we wtorek. Wtedy odbędzie się komputerowe losowanie par i terminów. Anglia i Węgry to w teorii najmocniejsi rywale biało-czerwonych w tych eliminacjach. Węgrzy właśnie awansowali do Euro 2020. Wygrali też swoją grupę Ligi Narodów awansując do dywizji A. W tym sezonie w Lidze Mistrzów gra też Ferencvaros.

- To na pewno najlepszy okres węgierskiej piłki w ostatnich 20 latach. Trzeba ich za to uszanować - mówi nam Boniek. - Uważam jednak, że nasza kadra nie jest gorsza od węgierskiej, wprost przeciwnie. Jak się spotkamy, to będziemy im to chcieli udowodnić. Co do piłki klubowej, to ona nie ma żadnego związku z systemem szkolenia czy siłą jakiejś federacji. To inny temat. W lidze każdy sam robi sobie drużynę. Jaki ja mam wpływ na to kogo kupuje Legia czy Cracovia? W futbolu klubowym ostatnio lepiej radzą sobie Węgrzy. Na poziomie reprezentacyjnym to Polska ma lepszych piłakrzy - dodaje Boniek.

Gdzie zagramy? "Z tymi małymi obiektami bym uważał"

Prezesa PZPN zapytaliśmy też o stadiony, na jakich zagramy te eliminacje. Sport.pl czas temu informował, że w przypadku zamkniętych trybun, dla kadry rozważane są też mniejsze obiekty.

- W przeciągu kilku dni podejmiemy tę decyzję. Chcemy zobaczyć czy w marcu zagramy dwa mecze u siebie, czy na wyjeździe. Wiadomo, że Stadion Narodowy nie wchodzi w grę - przypomniał Boniek. Nie chciał jednak rozstrzygać, jak ma się sprawa z konkretnymi lokalizacjami i mniejszymi, kilkunastotysięcznymi obiektami. Za jego kadencji kadra swoje spotkania oprócz Warszawy grała Głównie w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu czy ostatnio Chorzowie.

- Decyzję musimy podjąć teraz. Ja bym z tymi małymi obiektami jednak uważał. Być może w marcu będzie można już grać mecze przy jakieś widowni. Przy naszym protokole medycznym te np. 25 procent kibiców według mnie nie są jakimś zagrożeniem zdrowotnym. A 25 procent z obiektu na 40 tys. to jest 10 tysięcy fanów na trybunach - analizuje Boniek, sugerując to drugie rozwiązanie.

Na mundial w Katarze bezpośrednio awansuje tylko zwycięzca grupy. Do baraży rozgrywanych w formie turnieju dostaną się ekipy z drugich miejsc.

