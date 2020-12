Zbigniew Boniek mocno ocenił grupę Polaków. "To byłaby porażka"

Kadra Jerzego Brzęczka w el. do mistrzostw świata 2022 zmierzy się z Anglią, Węgrami, Albanią, Andorą i San Marino. - Wylosowaliśmy fajną grupę. Jest w niej zdecydowany faworyt [Anglia]. Z dzisiejszej perspektywy cieszy też to, że nie czekają nas dalekie podróże, bo wiemy, jakie rodzi to komplikacje w czasach pandemii. Stać nas na drugie miejsce, ale możemy też powalczyć o zwycięstwo - powiedział na antenie TVP Zbigniew Boniek. Ewentualny brak udziału w barażach (co gwarantuje 2. miejsce) ocenił jako "porażkę".

Prezes PZPN jednak ostrzega, że reprezentacja musi zacząć lepiej grać, bo inaczej na mundial nie pojedzie. - Jeśli będziemy grać tak jak teraz, to czekają nas problemy nawet z zajęciem drugiego miejsca. Ale wierzę w to, że wiosną będzie lepiej, (...) Ciężko gra nam się z zespołami, które długo utrzymują się przy piłce. Dlatego nieco łatwiej będzie nam z Anglikami, niż np. z Hiszpanią czy Portugalią. Pamiętajmy, że w eliminacjach Euro 2016 pokonaliśmy mistrzów świata Niemców. Byliśmy wtedy niezwykle silną i zdeterminowaną grupą. Tak samo musimy podejść do gry z Anglikami.

- Jaka jest skala trudności? Jest to grupa umiarkowana. Patrząc realnie, nie jest to najtrudniejsza grupa. Myślę, że zdecydowanym faworytem jest reprezentacja Anglii. Historycznie nigdy nam nie leżeli. Węgrzy to na pewno ciekawy zespół, a Albania to niewygodny rywal. Teoretycznie Andora i San Marino to najsłabsi rywale, ale przestrzegałbym przez lekceważeniem. Pamiętam, gdy jako piłkarz grałem przeciwko San Marino i wygraliśmy 1:0, a gola ręką strzelił Jan Furtok. Trzeba uważać - dodaje Jerzy Brzęczek.

