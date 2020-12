Hiszpania, Grecja i Gruzja nie uznają swojego rywala w el. MŚ 2022. Ale i tak muszą z nim zagrać

W poniedziałek w Zurychu odbyło się losowanie eliminacji mistrzostw świata. Do grupy B trafiły zespoły: Hiszpanii, Szwecji, Grecji, Gruzji i Kosowa. To ciekawa grupa, choć wyraźnym faworytem zdają się być Hiszpanie. Ciekawa także na gruncie politycznym. Kosowo to najnowszy kraj na mapie Europy (ogłosił niepodległość w 2008 roku), nieuznawany oficjalnie przez rząd w Madrycie. Jak więc może dojść na boisku do spotkania obu reprezentacji?

REKLAMA

Zobacz wideo Wybieramy Ikonę Futbolu 2020 - plebiscyt Sport.pl

Polki nie dały rady w meczu o życie! Dla nas to już koniec mistrzostw Europy

Problemy dyplomatyczne w eliminacjach MŚ

- Hiszpania zawsze była przeciwna zajmowaniu się tematem Kosowa na najwyższym szczeblu dyplomatycznym ze względu na podobieństwa z Katalonią. Madryt nadal sprzeciwia się uznaniu Kosowa i w pełni popiera rząd Serbii - tłumaczy dziennik "Marca". Hiszpania boi się, że jeśli uznałaby niepodległość Kosowa (które zrobiło to w 2008 roku i jest uznawane przeze 93 ze 193 państw członkowskich ONZ, 23 z 28 Unii Europejskiej i 24 z 30 NATO; władze Serbii uważają Kosowo za prawną część swojego terytorium), to regiony takie jak Katalonia czy Kraj Basków wykorzystałyby to jako argument za swoją niepodległością.

Kosowo jest członkiem UEFA i FIFA od 2016 roku. Hiszpański Związek Piłki Nożnej zaakceptował decyzję światowych federacji i obie reprezentacje mogą ze sobą rywalizować. Dodatkowo dwa lata temu hiszpański rząd podjął decyzję o pozwoleniu sportowcom z Kosowa na używanie symboli narodowych, hymnu i flagi podczas każdej imprezy, którą Hiszpanie będą organizować na swoim terytorium. - Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOI) i Hiszpański Komitet Olimpijski (COE) pragną wyrazić swoje zadowolenie z decyzji hiszpańskiego rządu. Zapewni to sportowcom z Kosowa możliwość uczestnictwa na takich samych zasadach, jak wszyscy inni sportowcy z 206 komitetów olimpijskich uznanych przez MKOl - czytamy w oświadczeniu MKOI sprzed dwóch lat.

"Kiedy pierwszy raz pojechałem na grób Deyny w San Diego, poczułem, że coś tu jest nie tak: on nie może tam leżeć" [IKONA FUTBOLU 2020]

Kosowo powinno trafić do innej grupy

Z grupy B tylko Szwecja uznaje niepodległość Kosowa. Jednak Grecja i Gruzja, podobnie jak Hiszpania, pozwalają swoim drużynom konkurować z zespołami z Kosowa. Na takie rozwiązanie nie zgodziły się Serbia, Rosja oraz Bośnia i Hercegowina, przez co Kosowo nie może grać z tymi drużynami w jednej grupie. Kosowo teoretycznie powinno trafić do grupy A, ale jako że znajdowała się tam już Serbia, Kosowo zostało przesunięte do grupy B i w ten sposób trafiło na Hiszpanię.

Kosowo zaczęło rozgrywać oficjalne mecze w 2014 roku. W el. MŚ 2018 zdobyło zaledwie jeden punkt i zajęło ostatnie miejsce w grupie, ale w el. Euro 2020 poradziło sobie zdecydowanie lepiej i zajęło 3. miejsce w grupie z 11 pkt - wyprzedziło Bułgarię i Czarnogórę, a było za Anglią i Czechami. W zakończonej niedawno drugiej edycji Ligi Narodów zajęło 3. miejsce w grupie 3. dywizji C z 5 pkt (Słowenia miała 14 pkt, Grecja 12 pkt, a Mołdawia 1 pkt). Obecnie Kosowo zajmuje 117. miejsce w rankingu FIFA.