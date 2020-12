Najważniejsi rywale Polaków ocenili, kto zajmie drugie miejsce. "Awans poprzez baraże"

Wylosowano grupy eliminacyjne do mistrzostw świata w 2022 roku w Katarze. Reprezentacja Polski trafiła do grupy I z Anglią, Węgrami, Albanią, Andorą i San Marino. O ile Anglia wydaje się najsilniejszym zespołem, z którym przyjdzie nam zagrać o awans na mundial, o tyle najważniejsze spotkania rozegramy z Węgrami. To z nimi powalczymy o baraże, które pozwoliłyby nam zagrać na drugich mistrzostwach świata z rzędu.

REKLAMA

Zobacz wideo Wybieramy Ikonę Futbolu 2020 - plebiscyt Sport.pl

To z nimi zagramy najważniejszy mecz eliminacji. Będzie "polsko-węgierski wyścig po drugie miejsce"

- To bardzo silna i trudna grupa dla Węgier - mówił nam dziennikarz największego dziennika sportowego w kraju, "Nemzeti Sport", Zalan Bodnar. - Dostaliśmy po jednym z trzech najsilniejszych rywali w każdym z pierwszych trzech koszyków. Mogła być o wiele łatwiejsza do przejścia - przyznał.

Były kapitan reprezentacji Polski już został zaproszony na MŚ 2022. "Pierwsze miejsce w grupie zarezerwowane"

Bodnar jest przekonany, że Anglia zajmie pierwsze miejsce, a kolejne reprezentacje, w tym zwłaszcza Węgry i Polska, powalczą o baraże. - Już teraz czekam na polsko-węgierski wyścig o drugie miejsce w grupie. Wydaje mi się, że w tym momencie polski zespół jest trochę z przodu. Nadzieją Węgrów może być bardziej awans do baraży dzięki Lidze Narodów - zauważył dziennikarz. - Wydaje mi się, że Polska zajmie drugie miejsce za Anglią i będzie miała duże szanse na awans poprzez baraże - dodał.

Grają na trzech obrońców, liderem jest u nich wielki talent. "Na takiego piłkarza węgierski czekano tu od 30 lat"

Jak gra obecna reprezentacja Węgier? - Taktycznie Węgrzy bardzo rozwinęli się przez ostatnie dwa lata dzięki włoskiemu trenerowi, Marco Rossiemu. To właśnie on znalazł najważniejsze postacie i wprowadził system 3-5-2, w którym zespół staje się coraz solidniejszy, bo ma odpowiednich zawodników, żeby go wykorzystywać - opisywał Zalan Bodnar.

Zbigniew Boniek mocno ocenił grupę Polaków. "To byłaby porażka"

Dziennikarz wskazał także zawodnika, który może najbardziej zagrozić Polakom. - Zawodnik RB Salzburg Dominik Szoboszlai ma dopiero 20 lat, a już stał się liderem kadry. To duży talent, o którym Zinedine Zidane mówił, że chciałby go zobaczyć w swoim Realu Madryt. Jest wciąż bardzo młody, ale wytrzymuje presję, ma świetną technikę, a na boisku imponuje kreatywnością i odwagą. Węgierski futbol czekał na takiego piłkarza od 30 lat - tłumaczył Bodnar.

Komentarze po losowaniu. "Śmierdzi barażami". Jest też kontekst polityczny

Eliminacje do mundialu w Katarze zostaną rozegrane od 24 marca do 16 listopada 2021 roku. Później, w dniach 24-29 marca 2022 roku przewidziano baraże o awans do turnieju finałowego. W międzyczasie zarówno Węgrzy, jak i Polacy zagrają na mistrzostwach Europy, które zaplanowano od 11 czerwca do 11 lipca przyszłego roku.