Jerzy Brzęczek nie ma wątpliwości po losowaniu el. MŚ 2022. "Nigdy nam nie leżeli"

Poznaliśmy grupy eliminacji do mistrzostw świata w 2022 roku. Najtrudniejszym przeciwnikiem Polaków będzie reprezentacja Anglii. Oprócz drużyny Garetha Southgate'a, biało-czerwoni zmierzą się z Węgrami, Albanią, Andorą i San Marino. Selekcjoner Jerzy Brzęczek skomentował poniedziałkowe losowanie.

Polacy zagrają z Anglikami w el. MŚ 2022! Znamy pełny skład grupy I

Jerzy Brzęczek: Anglia jest zdecydowanym faworytem

- Jaka jest skala trudności? Jest to grupa umiarkowana. Patrząc realnie, nie jest to najtrudniejsza grupa. Myślę, że zdecydowanym faworytem jest reprezentacja Anglii. Historycznie nigdy nam nie leżeli. Węgrzy to na pewno ciekawy zespół, a Albania to niewygodny rywal. Teoretycznie Andora i San Marino to najsłabsi rywale, ale przestrzegałbym przez lekceważeniem. Pamiętam, gdy jako piłkarz grałem przeciwko San Marino i wygraliśmy 1:0, a gola ręką strzelił Jan Furtok. Trzeba uważać - analizował Jerzy Brzęczek na antenie TVP Sport.

Do tej pory z reprezentacją Anglii wygraliśmy tylko raz. O drugą wygraną w historii będzie ciężko, bo selekcjoner Gareth Southgate ma w kadrze wielkie gwiazdy światowej piłki. Mowa o takich zawodnikach jak: Raheem Sterling (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Jadon Sancho (Borussia Dortmund) czy Marcus Rashford (Manchester United). - Praca, jaką wykonuje Gareth Southgate sprawia, że będą też jednym z faworytów zbliżających się mistrzostw Europy. To na pewno faworyt naszej grupy, co nie oznacza, że nie możemy z nimi powalczyć - dodaje Brzęczek.

Zasady kwalifikacji na mundial

Awans na mundial zapewnią sobie jedynie zwycięzcy grup. Trzy kolejne drużyny awansują przez baraże: weźmie w nich udział 10 drużyn z drugich miejsc oraz dwie ekipy z Ligi Narodów, które nie wywalczyły awansu ani prawa do gry w barażach. 12 ekip zostanie podzielonych na trzy ścieżki, w ramach których zostaną rozegrane półfinały oraz finał, a ich zwycięzcy awansują na MŚ. Eliminacje potrwają od 25 marca 2021 roku do 16 listopada, natomiast baraże zostaną rozegrane w marcu 2022 roku.

Reprezentacja Polski ostatnio regularnie gra na wielkich turniejach - Euro 2016 i nadchodzące Euro 2020 oraz MŚ 2018 - ale awans na kolejny mundial może być bardzo trudny. O ile na mistrzostwach Europy grają aż 24 drużyny, o tyle w Katarze zobaczymy tylko 13 europejskich reprezentacji, o czym w swoim tekście pisze Dominik Senkowski.