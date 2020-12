Piotr Zieliński wytypował grupę el. MŚ 2022 dla Polski. "Nigdy z nimi nie grałem"

Chorwacja, Grecja, Macedonia Północna i Łotwa - takich rywali chciałby w grupie eliminacyjnej Piotr Zieliński. Piłkarz Napoli zdradził swoje typy w rozmowie z portalem meczyki.pl.

Piotr Zieliński chce Chorwację w grupie

Dlaczego Chorwacja? - Nigdy nie grałem przeciwko temu zespołowi, dlatego to zawsze coś nowego. Do tego znam kilku zawodników osobiście i kilku, z którymi chciałbym się zmierzyć - przyznał Zieliński. W Napoli nasz pomocnik nie ma obecnie żadnego chorwackiego kolegi. Do września był nim Marko Rog, który odszedł wtedy do Cagliari. W Serie A występują także m.in. Ivan Perisić (Inter) i Marko Pasalić (Atalanta).

Nasza reprezentacja będzie w poniedziałek losowana z drugiego koszyka. To oznacza, że z pierwszego trafi na jedną z teoretycznie silniejszych drużyn. Może to być m.in. Francja, Hiszpania, a może Dania lub Chorwacja. Pięć lat temu w czasie losowania MŚ w Rosji 2018 trafiliśmy na Rumunię i Danię. Czy teraz też będziemy mieli szczęście?

Zieliński wytypował dla nas czterech rywali, ale możemy także wpaść do grupy sześcioosobowej. Wtedy musielibyśmy w drodze na mundial zagrać nie osiem a dziesięć spotkań.

Tak wygląda podział na koszyki przed losowaniem eliminacji MŚ:

Do Kataru pojadą zwycięzcy 10 grup, a kolejnych trzech finalistów wyłonią baraże. Weźmie w nich udział 10 zespołów z drugich miejsc oraz dwie najwyżej notowane ekipy z tabeli ogólnej Ligi Narodów, które skończyły swoje grupy poza czołową dwójką. O miejscu w tej tabeli decydują kolejno: dywizja, miejsce w grupie, zdobyte punkty, bilans bramek itd. Wyjątkiem są tutaj pierwsze cztery drużyny, o których kolejności decyduje turniej finałowy.

Losowanie grup eliminacyjnych do MŚ w Katarze od godziny 18:00. Relacja na Sport.pl.