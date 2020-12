Z kim reprezentacja Polski zagra w el. MŚ 2022? Czekają na nas potęgi

Już w poniedziałek o godzinie 18:00 rozpocznie się losowanie eliminacji mistrzostw świata, które na przełomie listopada i grudnia 2022 roku odbędą się w Katarze. Reprezentacja Polski w losowaniu tym znajdzie się w drugim koszyku wraz z krajami takimi jak: Szwajcaria, Walia, Szwecja, Austria, Ukraina, Serbia, Turcja, Słowacja oraz Rumunia.

Losowanie grup kwalifikacji mistrzostw świata 2022. Na kogo może trafić Polska?

Od wylosowania grup dzieli nas jeszcze kilka godzin, ale już teraz wiadomo, że Polska w grupie nie uniknie przynajmniej jednego teoretycznie lepszego rywala. Wszystko przez zasady kwalifikacji oraz drużyny, które znalazły się w pierwszym koszyku, czyli: Belgię, Francję, Anglię, Portugalię, Hiszpanię, Włochy, Chorwację, Danię, Niemcy i Holandię.

Z trzeciego koszyka Polacy także mogą wylosować wymagającego rywala, m.in. Rosję, Czechy czy Szkocję. W czwartym koszyku także znajdą się mocne zespoły, jak np. Czarnogóra.

Potencjalni rywale reprezentacji Polski:

1. koszyk: Belgia, Francja, Portugalia, Hiszpania, Włochy, Chorwacja, Dania, Niemcy, Holandia

3. koszyk: Rosja, Węgry, Irlandia, Czechy, Norwegia, Irlandia Płn., Islandia, Szkocja, Grecja, Finlandia

4. koszyk: Bośnia i Hercegowina, Słowenia, Czarnogóra, Macedonia Północna, Albania, Bułgaria, Izrael, Białoruś, Gruzja, Luksemburg

5. koszyk: Armenia, Cypr, Wyspy Owcze, Azerbejdżan, Estonia, Kosowo, Kazachstan, Litwa, Łotwa, Andora

6. koszyk: Malta, Mołdawia, Liechtenstein, Gibraltar, San Marino

Na mistrzostwa świata do Kataru z Europy poleci 13 drużyn. Oznacza to, że bezpośredni awans do turnieju wywalczą jedynie zwycięzcy każdej z 10 grup eliminacyjnych oraz trzej zwycięzcy dwuetapowego barażu. W barażach zagra 10 reprezentacji z 2. miejsca w grupie oraz dwa najlepsze zespoły z Ligi Narodów, które nie zajęły odpowiedniego miejsca w eliminacjach.