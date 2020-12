Polacy zagrają dwa mecze towarzyskie przed Euro 2020. Wiemy, z kim mogą się zmierzyć

- Przed mistrzostwami Europy będziemy mieli dwa mecze towarzyskie. One odbędą się na początku czerwca. Planujemy mecz z Rosją oraz Islandią. Jesteśmy dogadani na 98 proc - powiedział w "Magazynie Sportowym RDC" Maciej Sawicki. Zestawienie reprezentacji na mecze towarzyskie warunkują jedynie wyniki poniedziałkowego losowania.

- Wiadomo, że coś może skomplikować ustalenia. Na przykład kiedy z tymi drużynami będziemy grali? Czy będziemy grali w marcu? Bo może być tak, że przykładowo wylosujemy Rosję, a spotkania z Rosją będą już na jesieni - dodał. Pierwszy mecz na Euro 2020 reprezentacja Polski rozegra 14 czerwca ze Słowacją. W następnych dniach zmierzy się z Hiszpanią oraz Szwecją.

Reprezentacja Polski z napiętym terminarzem w 2021 roku. El. Mistrzostw Świata na przemian z Euro i meczami towarzyskimi

Reprezentacja Polski zakończyła już swoje zgrupowania w 2020 roku. Od stycznia rozpocznie się okres znacznie bardziej obfity w spotkania. Piłkarze Jerzego Brzęczka będą musieli być przygotowani na eliminacje do mistrzostw świata, mecze towarzyskie oraz Euro 2020, które startuje w połowie czerwca. Rywali, z którymi w kwalifikacjach zmierzy się nasza drużyna narodowa, poznamy już w poniedziałek.

W trakcie losowania reprezentacja Polski znajdzie się w drugim koszyku. Oznacza to, że w kwalifikacjach trafi na jednego z teoretycznie silniejszych przeciwników. Wszystko przez zasady kwalifikacji. Drużyny, które znalazły się w pierwszym koszyku, na które mogą trafić Polacy to Belgia, Francja, Anglia, Portugalia, Hiszpania, Włochy, Chorwacja, Dania, Niemcy i Holandia.

- Wciąż będziemy się ekscytowali tym, jak to losowanie przebiegnie. Nie ma co ukrywać, są to eliminacje bardzo trudne. Przypomnijmy. Awansuje tylko drużyna z pierwszego miejsca [w tabeli - przy. red.], a druga drużyna będzie miała szansę grać w dwustopniowym barażu - skomentował sekretarz generalny PZPN.

Warto również zaznaczyć, że w przypadku gdy Polska trafi do sześciodrużynowej grupy, piłkarze Jerzego Brzęczka będą musieli rozegrać dziesięć spotkań. Oznacza to, że w marcu i we wrześniu w ciągu dziesięciu dni, drużyna narodowa będzie musiała zagrać aż trzy mecze eliminacyjne. Losowanie grup na Mistrzostwa Świata 2022 w Katarze rozpocznie się w poniedziałek o godz. 18:00.