Jacek Gmoch wybaczył Maradonie. "Skończył to moje doradzanie" [SEKCJA PIŁKARSKA #74]

- Z treningiem mentalnym jest w reprezentacji Polski absolutnie do kitu. To się za Nawałki zdarzyło raz, w Kopenhadze. A teraz cały czas jest tak samo: jeśli to wpływa na ich kontrakty, jeśli mają nóż na gardle, to się sami motywują. Ale brakuje tego nastawienia, które trener musi przygotować - mówi w programie Sekcja Piłkarska Jacek Gmoch. Były selekcjoner polskiej kadry opowiada też o trudach funkcjonowania w Grecji w czasach koronawirusa i tym jak zrezygnował w pracy z kadrą przez... Diego Maradonę. Drugim gościem odcinka jest trener Warty Poznań Piotr Tworek. Oglądaj program w poniższym materiale wideo.

