Niemiecka federacja podjęła ostateczną decyzję ws. Joachima Loewa! Specjalnie spotkanie

- W poniedziałek Prezydium Niemieckiego Związku Piłki Nożnej ustaliło na telekonferencji, że praca Joachmia Loewa z drużyną narodową będzie kontynuowana - czytamy w komunikacie. Pozycja Loewa w reprezentacji była zagrożona po ostatniej wstydliwej porażce z Hiszpanią w Lidze Narodów 0:6.

Joachim Loew pozostanie trenerem Niemiec

- "Ogoleni w Sewilli". "Toni Kroos to w ogóle grał?" - pisze "Der Spiegel" o porażce 0:6 z Hiszpanią, po której reprezentacja Niemiec nie zazna spokoju aż do Euro. Było sześć, mogło być i dziewięć. - Kruczoczarny dzień. Nie działało nic - mówił trener Joachim Loew. A dla Hiszpanii, rywala Polski w Euro, to był najlepszy mecz, od kiedy trenerem jest Luis Enrique - napisał po meczu Hiszpania - Niemcy Paweł Wilkowicz z portalu Sport.pl.

- Dla trenera reprezentacji ważne było, aby w otwartej, konstruktywnej i intensywnej wymianie zdań omówić aktualną sytuację, porażkę z Hiszpanią i najbliższe miesiące przed mistrzostwami Europy. Joachim Loew poinformował członków prezydium o swoich wnioskach, pomysłach i dalszych planach - dodano w komunikacie. Loew pracuje z kadrą Niemiec od 2006 roku.

- Członkowie prezydium zgodzili się, że liczy się wysoka jakość pracy sztabu trenerskiego, nienaruszone relacje między zespołem a trenerem oraz jasna koncepcja dotychczasowych i przyszłych pomysłów na drużynę. Pojedynczy mecz nie może być miarą ogólnych wyników reprezentacji i jej trenera - zakończono.

Tym samym niemiecki związek uciął spekulacje dotyczące przyszłości Loewa. Nie zostanie on teraz zwolniony, choć media informowały już o jego możliwym następcy. Reprezentację mógłby ponoć objąć trener Bayernu Hansi Flick.

Prezydium niemieckiego związku podkreśliło, że Joachim Loew zrealizował postawione przed nim ostatnio cele: awans na Euro 2020 (gdzie rywalami Niemców będą Francja, Portugalia i Węgry), pozostanie w Lidze Narodów A oraz pozostanie w pierwszym koszyku podczas losowania eliminacji MŚ w Katarze, które odbędzie się 7 grudnia.