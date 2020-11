Jacek Góralski opisał swoje pierwsze spotkanie z Kamilem Glikiem. "Pomyślałem: co za typ"

17 meczów, jeden gol i... jedna czerwona kartka - to dorobek Jacka Góralskiego w reprezentacji Polski. 28-latek co prawda podstawowym graczem kadry nie jest, ale wydaje się, że w drużynie Jerzego Brzęczka miejsce ma pewne, przynajmniej wśród rezerwowych. Poza zadaniami, jakie potrafi wykonać na boisku (ostatnie zgrupowanie pokazało, że czasami wykonuje je ze zbyt wielkim zaangażowaniem), gracz Kairatu Ałmaty pasuje do zespołu, co widać w materiałach Łaczy Nas Piłka czy zdjęciach kadrowiczów w mediach społecznościowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Wiceprezes PZPN ocenił kadrowicza: Odcięło mu racjonalne myślenie

Debiutancki gol Bartosza Białka w Bundeslidze! Najpierw padł na murawę, potem nie miał litości [WIDEO]

Góralski opowiedział o pierwszym spotkaniu z Glikiem. "Wyglądał mi na gbura"

Jednym z zawodników, z którymi Góralski najlepiej dogaduje się w kadrze, jest Kamil Glik. Pomocnik przyznał jednak, że nie było tak od początku. - Jak przyjechałem na pierwsze zgrupowanie i przywitałem się z Glikiem to pomyślałem: "co za typ". Na początku wyglądał mi na gbura, ciężko było wejść z nim w rozmowę - przyznał Góralski w programie FootTruck. - Grosik [Kamil Grosicki] też taki jest. Niby dostępny, niby nie. Ale potem jak się z nim dogadasz, jak zobaczą, że jesteś normalnym człowiekiem, to starają się rozmawiać. "Glikson" jest taki, że jak gramy, to cały czas mi podpowiada. Lubię takich obrońców, którzy żyją meczem - dodał.

Góralski opowiedział także o sytuacji, kiedy przy okazji meczu z Włochami umówił się na wymianę koszulek z Giorgio Chiellinim. Skończył się mecz, schodzimy z naszej ławki, a Chiellini już szedł do szatni. Nie będę za nim biegł, bo powie: "Chłopie, gdzie ty biegniesz". Rozmawiamy ze Skorupskim jakieś dziesięć minut, w końcu wchodzimy do tunelu, a tam Chiellini. Mówi: "Masz koszulkę i daj swoją". Taki piłkarz i chce moją koszulkę. Ci wielcy zawodnicy są mega normalni. Czasami w Ekstraklasie jakiś zawodnik strzeli gola, to od razu ma się za kogoś wielkiego. A jak rozmawiam z takim Lewandowskim, to on się zachowuje normalnie - przyznał pomocnik.

Legenda rozkleiła się wspominając Maradonę. Nie mógł powstrzymać łez. "Nie zniosę tego dłużej" [WIDEO]

Góralski piłkarzem wspomnianego Kairatu Ałmaty z Kazachstanu jest od stycznia bieżącego roku. W tym sezonie rozegrał 37 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zaliczył w nich jedną asystę.