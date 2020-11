Prestiżowa nagroda od UEFA dla najbardziej różnorodnej ligi piłkarskiej w Polsce!

– To ogromny sukces i kolejne docenienie całej polskiej rodziny piłkarskiej. Nagroda od UEFA to także kolejny dowód na to, że Polska i Polacy mogą być z siebie dumni. Jesteśmy postrzegani jako społeczeństwo otwarte, tolerancyjne i chętnie wyciągające pomocną dłoń do osób, które tego potrzebują i oczekują. Etnoliga robi to przy pomocy piłki nożnej, co mnie, jako osobę stojącą na czele Polskiego Związku Piłki Nożnej, cieszy podwójnie – mówi prezes PZPN Zbigniew Boniek.

W piłkę grają uchodźcy, studenci, przedsiębiorcy...

Etnoliga to najbardziej różnorodna liga piłkarska w Polsce. Afrykanie, kobiety, Czeczeni, fani Legii - wszyscy razem grają w futbol. Pochodzenie, kolor skóry, wyznanie, płeć nie mają znaczenia.

Na pomysł zorganizowania turnieju piłki nożnej z udziałem polskich uczniów i studentów oraz uchodźców z Czeczenii i Afryki wpadł w 2005 r. Krzysztof Jarymowicz z Fundacji dla Wolności. Do międzykulturowego projektu dołączyli wkrótce Wietnamczycy, później kolejni cudzoziemcy, reprezentacja gminy żydowskiej i kibice Legii z Bródna. Od 2010 r. rozgrywki są organizowane pod nazwą „Etnoliga”. Wiosną odbywają się na boisku piłkarskim, jesienią w hali sportowej na Pradze.

Dziś rozgrywki Etnoligi skupiają kilkaset osób w różnym wieku i o różnym statusie: migrantów, studentów, Polaków, obcokrajowców, uchodźców, przedsiębiorców, bezdomnych. Grające zespoły są mieszane. Nie ma drużyn narodowych, mężczyźni i kobiety grają razem. Punkty zdobywa się nie tylko za wygrane mecze, premiowane są także zaangażowanie i postawa fair play.

Jarymowicz: "Jesteśmy różni i to nasza siła"

– Etnoliga to przede wszystkim platforma do pogłębiana kontaktów między zróżnicowanymi grupami, zawsze w duchu tolerancji i fair play – mówi Krzysztof Jarymowicz, koordynator Etnoligi. – Gramy, bawimy się i uczymy od siebie nawzajem. Jesteśmy różni i to nasza siła. W etnoligowej rodzinie każda osoba znajdzie dla siebie miejsce. Nagroda UEFA to wielkie wyróżnienie dla całej naszej społeczności. Mam nadzieję, że to będzie impuls także dla innych lokalnych klubów i organizacji do częstszego wykorzystywania sportu jako narzędzia zmian społecznych – dodaje Jarymowicz.

UEFA Grassroots Awards są przyznawane od 2010 r. Nagradzane są osoby, organizacje i projekty zaangażowane w działania prospołeczne i integrujące. Zwykle laureaci odbierają nagrody z rąk władz UEFA w Nyonie. Tym razem, z powodu epidemii koronawirusa, uroczystości przeniesiono do internetu.

To kolejna nagroda UEFA dla polskiego futbolu. W ubiegłym roku za najlepszy amatorski klub w Europie Komitet Wykonawczy UEFA uznał AKS Zły, a brązowa nagroda w kategorii najlepszy lider trafiła do trenera Tomasza Wilmana.