Mocne słowa Glika po meczu z Holandią. "Jakbym się o tym dowiedział, byłbym zdenerwowany"

W środę reprezentacja Polski przegrała z Holandią 1:2 w ostatnim meczu Ligi Narodów. Chociaż zespół Jerzego Brzęczka prowadził od 6. minuty i gola Kamila Jóźwiaka, to o wyniku zdecydowały dwie bramki gości zdobyte w ciągu raptem siedmiu minut.

REKLAMA

Zobacz wideo Wiceprezes PZPN: Dorabiamy ideologię do uśmiechu Lewandowskiego [Sekcja Piłkarska #72]

Po niedzielnym, katastrofalnym meczu z Włochami w kraju na nowo rozgorzała dyskusja na temat przyszłości selekcjonera. Kibice i część ekspertów domaga się dymisji Brzęczka, bo ich zdaniem jest to szansa na uratowanie przyszłorocznych mistrzostw Europy.

Tak Holendrzy ocenili mecz z reprezentacją Polski. Nie mogą się zdecydować

Kamil Glik stanął w obronie Jerzego Brzęczka

Selekcjonerowi zarzuca się brak postępów reprezentacji, brak stylu i wyników w meczach z zespołami teoretycznie silniejszymi od Polski. Ze współpracy z Brzęczkiem nie do końca mieli też być zadowoleni sami piłkarze. W środę po meczu w obronie selekcjonera stanął jednak Kamil Glik.

- Jeśli chodzi o drużynę, to nie ma żadnych problemów. Gram parę lat w piłkę i nigdy nie spotkałem się, by któryś zawodnik grał przeciwko trenerowi. Jakbym się o tym dowiedział, to bym się bardzo mocno zdenerwował - powiedział zawodnik w rozmowie z TVP Sport.

Tak powinna grać reprezentacja Polski! Powiew optymizmu. Szkoda, że chwilowy

I dodał: W reprezentacji nie gra się przeciwko trenerowi, tylko przeciwko 40 milionom Polaków. Nie gra się dla selekcjonera, tylko dla kibiców, rodzin i dla nas samych. W stu procentach ufamy trenerowi.

Polacy zajęli trzecie miejsce w grupie Ligi Narodów, co zapewniło nam utrzymanie w Dywizji A. Naszą grupę wygrali Włosi przed Holendrami, a ostatnie miejsce zajęła Bośnia i Hercegowina.