Znamy podział na koszyki el. MŚ 2022! Polska w trudnej sytuacji

Zakończyły się mecze Ligi Narodów i tym samym poznaliśmy ostateczny podział na koszyki przed losowaniem eliminacji mundialu w Katarze, które odbędzie się 7 grudnia. Nasza reprezentacja już wcześniej trafiła do drugiego koszyka, przez co w walce o awans będzie musiała zmierzyć się z jednym teoretycznie silniejszym rywalem - a w 1. koszyku czekają potęgi pokroju Belgii, Francji, Hiszpanii czy Włoch.

Podział na koszyki w eliminacjach MŚ:

Koszyk I

Belgia

Francja

Anglia

Portugalia

Hiszpania

Włochy

Chorwacja

Dania

Niemcy

Holandia

Koszyk II

Szwajcaria

Walia

Polska

Szwecja

Austria

Ukraina

Serbia

Turcja

Słowacja

Rumunia

Koszyk III

Rosja

Węgry

Irlandia

Czechy

Norwegia

Irlandia Płn

Islandia

Szkocja

Grecja

Finlandia

Koszyk IV

Bośnia

Słowenia

Czarnogóra

Macedonia Płn

Albania

Bułgaria

Izrael

Białoruś

Gruzja

Luksemburg

Koszyk V

Armenia

Cypr

Wyspy Owcze

Azerbejdżan

Estonia

Kosowo

Kazachstan

Litwa

Łotwa

Andora

Koszyk VI

Malta

Mołdawia

Liechtenstein

Gibraltar

San Marino

Na MŚ 2022 pojadą zwycięzcy grup. 12 zespołów powalczy w barażach

W el. MŚ 2022 w strefie europejskiej weźmie udział 55 reprezentacji. Zostaną one podzielone na 10 grup: pięć z nich (od A do E) będzie miało po pięć zespołów, natomiast pięć kolejnych (od F do J) po sześć ekip. Czterech finalistów Ligi Narodów na pewno zostanie umieszczonych w grupach pięciozespołowych (i nie będą mogli grać ze sobą), jako że w czerwcu 2021 roku wezmą udział w finałach LN.

Do Kataru pojadą zwycięzcy 10 grup, a kolejnych trzech finalistów wyłonią baraże. Weźmie w nich udział 10 zespołów z drugich miejsc oraz dwie najwyżej notowane ekipy z tabeli ogólnej Ligi Narodów, które skończyły swoje grupy poza czołową dwójką. O miejscu w tej tabeli decydują kolejno: dywizja, miejsce w grupie, zdobyte punkty, bilans bramek itd. Wyjątkiem są tutaj pierwsze cztery drużyny, o których kolejności decyduje turniej finałowy.

