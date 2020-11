Znamy powód zejścia Roberta Lewandowskiego w przerwie meczu Polska - Holandia

To był obrazek pierwszej połowy, kiedy Jerzy Brzęczek w 27. minucie zaczął coś krzyczeć w kierunku Roberta Lewandowskiego. W telewizji wyglądało to tak, jakby Lewandowski niespecjalnie chciał słuchać, co selekcjoner ma do powiedzenia. A może nawet więcej: jakby go w ogóle nie chciał słuchać, bo tylko spojrzał w kierunku Brzęczka, a po chwili się odwrócił. Może i jego reakcja mówiła sporo, ale na pewno nie tyle, ile wszystkim od razu zaczęło się wydawać, że mówi.

Robert Lewandowski jeszcze nigdy nie zszedł tak wcześnie z boiska w meczu o punkty

Ale potem przyszła druga, na którą Lewandowski już nie wyszedł. No i wtedy już zaczęło się na dobre. "A więc wojna" - takich komentarzy w internecie od razu pojawiło się mnóstwo. Tym bardziej że po ostatnim meczu z Włochami (0:2) faktycznie więcej niż o samym meczu pisało się o reakcji Lewandowskiego, o jego rzekomym konflikcie z selekcjonerem, którego początkiem miała być wymowna cisza Lewandowskiego przed kamerami TVP, kiedy kapitan naszej reprezentacji miał problem z odpowiedzią na pytanie, jaki był pomysł Polski na spotkanie z Włochami.

Ale Lewandowski problemy miał też później. W poniedziałek serwis WP SportoweFakty napisał, że w ogóle nie jest pewne, czy zagra z Holandią, bo nabawił się kontuzji mięśniowej. Ostatecznie zagrał. Tylko 45 minut. Ale choć jeszcze nigdy w meczu reprezentacji o punkty nie był ściągany z boiska tak wcześnie, to wszystko wskazuje, że nie ma tu żadnej wojny. Że wcale nie chodzi o fochy Lewandowskiego, jak siedem lat temu w towarzyskim meczu z Danią (3:2), za kadencji Waldemara Fornalika, kiedy Lewandowski też został zdjęty z boiska (w 78. minucie), a potem był krytykowany, że grał oderwany od drużyny i kompletnie lekceważył uwagi selekcjonera.

Tym razem, choć Polska przegrała z Holandią 1:2 i nie zagra w turnieju finałowym Ligi Narodów, Lewandowski nie był oderwany od drużyny. A o przeciąganiu liny z Brzęczkiem też raczej nie ma mowy i całą dyskusję można ostudzić, bo najpierw serwis meczyki.pl poinformował, że Lewandowski o tym, że zejdzie w przerwie, wiedział już przed meczem, a potem potwierdził to i selekcjoner, i sam Lewandowski.

