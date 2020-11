Kapitalny rajd, co za drybling i wykończenie! Kamil Jóźwiak w akcji z Holandią [WIDEO]

Zobacz wideo Marek Koźmiński: Milik gaśnie, Krychowiak człapie

Świetny początek meczu w wykonaniu Polaków. Wyszli na Holandię odważnie, nie bali się rywala. To zaowocowało bramką już w 5. minucie. Kamil Jóźwiak odebrał piłkę przeciwnikom, potem wymienił ją z Robertem Lewandowskim i pognał na połowę Holendrów. Tam minął kilku obrońców, zachował spokój pod bramką i pokonał Tima Krula. Kapitalna akcja naszego skrzydłowego!

Tak Kamil Jóźwiak strzelił gola w meczu Polska - Holandia:

Dla Jóźwiaka to pierwszy gol w reprezentacji Polski - mecz z Holandią jest ósmym występem 22-letniego zawodnika Derby County (przeszedł do angielskiego zespołu latem z Lecha Poznań) w kadrze. Wcześniej zaliczył asystę w starciu z Bośnią i Hercegowiną (3:0), a w ekipie Jerzego Brzęczka zadebiutował w ostatnim meczu eliminacji Euro 2020 ze Słowenią (3:2), gdy wszedł na boisko na ostatnie cztery minuty.

Polska prowadzi 1:0, a równoległym meczu Bośnia - Włochy goście prowadzą 1:0. Gdyby Bośniacy ograli u siebie Włochów, to nasza reprezentacja przy zwycięstwie z Holandią awansowałaby do Final Four Ligi Narodów. Relacja z meczu Polska - Holandia trwa na portalu Sport.pl.