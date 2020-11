Adam Nawałka zabrał głos w sprawie Jerzego Brzęczka

Po porażce z Włochami - w której to nie wynik był najgorszy (0:2), tylko katastrofalna gra Polaków - przyszłość Jerzego Brzęczka nie jest pewna. Dlatego mecz z Holandią będzie bardzo ważny, bo jeśli reprezentacja Polski znowu zawiedzie, to Zbigniew Boniek może zdecydować się na zwolnienie Brzęczka. - Proszę się nie obawiać, jeśli zajdzie konieczność podjęcia drastycznych decyzji, to ja się ich nie będę obawiał. Na razie jednak trzeba walczyć, a nie płakać, bo taka jest piłka - zapowiadał ostatnio Zbigniew Boniek.

Nawałka: Brzęczek spełnił postawione przed nim cele

Teraz głos ws. Jerzego Brzęczka i jego ekipy zabrał Adam Nawałka, czyli poprzedni selekcjoner reprezentacji Polski (awansował z nią do ćwierćfinału Euro 2016 i na mistrzostwa świata 2018). - Spodziewam się pozytywnej reakcji zawodników. Spokojnie podchodzę do tego, co się dzieje. Wiemy, że konsekwentna praca może przynieść efekty. Cele postawione przed Jurkiem zostały spełnione - stwierdził Nawałka na antenie TVP Sport.

- Nasza drużyna świetnie radzi sobie ze średniakami. Ale my chcemy trochę więcej, rywalizować z najlepszymi. Myślę, że tutaj potrzeba dużo ciężkiej pracy. Mam na myśli mentalne przygotowanie, ale również aspekty taktyczne. Potrzeba bardzo dużego spokoju i konsekwencji. Mamy zawodników o bardzo dużym potencjale. Ostatnio do kadry dołączyło kilku młodych zawodników. Jak ja prowadziłem reprezentację, to nie mieliśmy tak licznej grupy. Efektem selekcji byli Kapustka czy Milik, nie mieliśmy młodych zawodników na taką skalę.

- Mamy eksplozję talentów i Jurek stara się to wykorzystać. Wprowadza ich, ale potrzebna jest też odpowiednia strategia. Wierzę, że drużyna będzie się rozwijać, że Jurek wykorzysta potencjał, który ma. To może być mieszanka doświadczenia z młodością. Mam nadzieję, że mecz z Holandią pokaże, że wnioski zostały wyciągnięte. Wiemy, co znaczy determinacja i pomysł na mecz. I dziś zobaczymy pierwsze symptomy, choć droga do szczytów jest daleka. Trzymam kciuki za polską reprezentację i spokojnie podchodzę do tematu - stwierdził Nawałka.

Adam Nawałka odrzuca zagraniczne oferty

Były selekcjoner reprezentacji Polski obecnie jest pbez pracy. Jakiś czas temu odrzucił oferty od klubów z Tunezji i Arabii Saudyjskiej. Jak informuje Interia teoretycznie wciąż jest zainteresowany pracą w Polsce, ale "tylko w klubach z czołówki i za odpowiednią pensję". W polskiej kadrze dostawał 150 tys. złotych miesięcznie, a w Lechu o 20 tys. mniej.