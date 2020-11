Jerzy Brzęczek wprowadził pięć zmian! Znamy skład na Polska - Holandia

Reprezentacja Polski ma już zapewnione utrzymanie w Dywizji A Ligi Narodów i teoretycznie ma jeszcze szanse na awans, choć są one minimalne: nie dość, że podopieczni Jerzego Brzęczka musieliby pokonać Holandię, to muszą jeszcze liczyć na to, że w rozgrywanym w tym samym czasie meczu Bośnia i Hercegowina pokona liderujących Włochów. Ekipa Roberto Manciniego (nie przebywa z drużyną ze względu na zakażenie COVID-19) ma przed ostatnią kolejką 9 pkt - o jeden więcej od Holandii i o dwa więcej od Polski (Bośnia ma tylko dwa punkty).

W porównaniu do niedzielnego meczu z Włochami (0:2) na boisku nie pojawią się Wojciech Szczęsny Bartosz Bereszyński, Sebastian Szymański, Jakub Moder oraz Karol Linetty. W ich miejsca pojawią się Łukasz Fabiański, Tomasz Kędziora, Przemysław Płacheta, Mateusz Klich oraz Piotr Zieliński.

Od pierwszej minuty zobaczymy za to Roberta Lewandowskiego, który naciągnął mięsień w drugiej połowie meczu z Włochami. Uraz nie okazał się jednak na tyle poważny, by wykluczyć jego występ.

Skład reprezentacji Polski: Fabiański - Kędziora, Glik, Bednarek, Reca - Płacheta, Krychowiak, Klich, Zieliński, Jóźwiak - Lewandowski.

Co ciekawe, o ile Holendrzy są przekonani, że wygrają z Polską (zwłaszcza po fatalnym niedzielnym występie Polaków), o tyle i tak liczą na cud. Bo takim byłby awans do Final Four - "Oranje" oprócz wygrania swojego meczu muszą liczyć na to, że Bośniacy nie przegrają z Włochami, którzy znajdują się w znakomitej formie.

