Gdzie i o której oglądać Polska - Holandia? Ważny wybór kibiców. Transmisja TV, stream online

We wrześniu w pierwszym meczu między tymi drużynami nasi piłkarze przegrali w Amsterdamie 0:1. Byli wyraźnie słabsi od gospodarzy, którzy grali tak, jak chcieli. Dziś czas na rewanż. To też ostatnia okazja w tym roku, by poprawić nastroje wokół kadry. Nastroje kiepskie po porażce trzy dni temu w Reggio Emilia z Włochami 0:2.

Choć paradoksalnie po meczu z Włochami najwięcej mówi się nie o występie biało-czerwonych, a o słowach Roberta Lewandowskiego. Kapitan kadry wyszedł do TVP Sport po porażce. Najpierw milczał, potem narzekał na słabą taktykę i przygotowanie do meczu. - My wszyscy byliśmy rozczarowani tym, co działo się na boisku, nie tylko Robert. To zachowanie było jednak niefortunne, tym bardziej że jest kapitanem drużyny. Mogę to zrozumieć, patrząc na przebieg tego spotkania. Z drugiej strony Roberta nie było na dwóch pierwszych treningach, czyli na 50 proc. zajęć, które mamy na zgrupowaniu - odpowiedział selekcjoner Jerzy Brzęczek, pytany o wypowiedź Lewandowskiego.

Polska - Holandia. Gdzie i o której? Transmisja TV, stream online, na żywo, 18.11

Mecz Polska - Holandia będzie transmitowany na antenach Polsatu Sport, TVP1 oraz TVP Sport. Początek spotkania zaplanowano na godz. 20:45. Kibice będą więc mieli wybór, gdzie zobaczyć spotkanie. Mecz w TVP skomentują Jacek Laskowski i Marcin Żewłakow, a na Polsacie Sport Bożydar Iwanow i Jerzy Engel. Zmagania Polaków będzie można także obejrzeć online na stronie sport.tvp.pl oraz Ipla.tv (po wykupieniu abonamentu). Relację na żywo ze spotkania będzie można śledzić na Sport.pl.

Dotychczas obie drużyny szesnastokrotnie mierzyły się ze sobą. Bilans rozegranych spotkań to trzy wygrane Polaków, sześć remisów oraz siedem porażek (bramki 16:22). Warto także wspomnieć, że ostatnim razem pokonaliśmy Holandię 41 lat temu. W 1979 roku Polacy wygrali 2:0, a jednego gola strzelił obecny prezes PZPN Zbigniew Boniek.