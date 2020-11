UEFA zdecydowała! Walkower w Lidze Narodów. Spadek przesądzony

Norwegia została ukarana walkowerem po tym, jak władze w Oslo nie pozwoliły piłkarskiej reprezentacji wylecieć do Rumunii na mecz Ligi Narodów. A nie pozwoliły dlatego, że dzień przed wylotem (w piątek), w norweskim zespole wykryto koronawirusa u kapitana Omara Elabdellaouiego. Piłkarz od razu trafił do izolacji, ale wedle norweskiego prawa, jeśli ktoś miał kontakt z osobą zakażoną, musi odbyć dziesięciodniową kwarantannę. Mimo to federacja piłkarska zabiegała o zgodę na wylot do Rumunii. Przekonywała, że nie ma ryzyka, grupa poleci czarterem, będzie podróżować prywatnymi autobusami, zminimalizuje ryzyko zarażenia. Jednak rząd Norwegii od początku był jednak niechętny, podobnie jak wyjazdowi na środowy mecz, w Austrii - tłumaczył sprawę Paweł Wilkowicz, dziennikarz Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo

Wideo pochodzi z serwisu VOD

Norwegia może jeszcze się odwołać od tej decyzji

Rumuni już w niedzielę informowali, że UEFA przyzna walkower i te informacje potwierdziły się w środę popołudniu. Norweska federacja ma teraz pięć dni, by zdecydować się na ewentualne odwołanie od tej decyzji. Protokół UEFA zakłada, że w sytuacji gdy jedna drużyna nie może zagrać ze względów związanych z koronawirusem, to komisja dyscyplinarna musi ustalić, czy winna w tej sytuacji jest któraś ze stron. Jeśli tak, walkower jest przyznawany drugiej drużynie. Jeśli natomiast nie ma winnego albo odpowiedzialność spada na obie strony, zamiast orzekać walkower, może wylosować wynik meczu: 1:0, 0:0 albo 0:1.

Decyzja UEFA ma spore znaczenie dla układu grupy 1 dywizji B. Austria jest liderem z 12 pkt, wyprzedzając Norwegię (9 pkt), Rumunię (7 pkt) oraz Irlandię Północną (1 pkt). Właśnie przez decyzję UEFA ta ostatnia ekipa nie ma już nawet matematycznych szans na utrzymanie się w dywizji B i w przyszłej edycji Ligi Narodów zagra na trzecim poziomie.