Euzebiusz Smolarek staje w obronie Jerzego Brzęczka. "Nie sądzę, żeby tu trener zawinił"

Reprezentacja Polski w fatalnym stylu przegrała ostatnie spotkanie w fazie grupowej Ligi Narodów z Włochami 0:2. Piłkarze Jerzego Brzęczka nie potrafili stawić czoła rywalom, a fala krytyki spłynęła na selekcjonera. W obronie trenera drużyny narodowej stanął Euzebiusz Smolarek, były napastnik m.in. Borussii Dortmund czy Feyenoordu.

- Nie winię wyłącznie trenera Brzęczka, przecież pierwszą bramkę straciliśmy po indywidualnym błędzie Grzegorza Krychowiaka, który faulował rywala w polu karnym. To nie miało nic wspólnego z taktyką. Stracony gol miał duże znaczenie, bo trudno odwrócić losy meczu grając przeciwko Włochom - powiedział w "Super Expressie" Euzebiusz Smolarek.

- Jako piłkarz zawsze stałem po stronie trenerów. [Jerzy Brzęczek - przyp. red] Na pewno ma jakąś taktykę i chce żeby według niej grali piłkarze, ale w tym meczu nie wyszło. Nie sądzę, żeby tu trener zawinił i zrobił coś nie tak pod względem taktyki. Nikt nie myślał, ja na pewno nie, że Włosi tak zagrają. Zdziwiony byłem ich wysokim pressingiem. Lewandowski wcale nie dostawał piłek. Nie wiem czy to jakiś problem z szybkością i kondycją, ale w każdej sytuacji byliśmy krok za późno za Włochami - dodał były reprezentant Polski.

Pełniący obecnie funkcję prezesa Polskiego Związku Piłkarzy, Euzebiusz Smolarek przyznał również, że nie oglądał pomeczowego wywiadu z Robertem Lewandowskim. Kapitan reprezentacji Polski na pytanie o taktykę na to spotkanie wypowiedź rozpoczął od dziewięciosekundowej ciszy.

- Nie widziałem tego, ale nie wyobrażam sobie sytuacji, że piłkarze wychodzą na mecz i nie wiedzą jak mają grać. Możemy spekulować co oznaczała ta cisza. Może to, że Robert miał swoje przemyślenia, jaka taktyka mogła być lepsza w tym meczu - przyznał Smolarek.

- Trener Brzęczek miał słabe mecze, ale i kilka bardzo fajnych. Nie jestem za tym, żeby go zmieniać. Nasuwają się dwa pytania – jakiego trenera mielibyśmy zatrudnić, a po drugie czy to dobry pomysł, żeby zmieniać trenera na 7 miesięcy przed finałami Euro, skoro obecnego piłkarze dobrze znają. To on wprowadził nas do finałów Euro - zakończył 39-latek.

W dalszej części rozmowy Euzebiusz Smolarek przyznał również, że jego zdaniem reprezentacja Polski pokona Holandię 1:0. Polacy już prawdopodobnie nie awansują do Final Four Ligi Narodów UEFA, jednak zwycięstwo byłoby pozytywnym znakiem po ostatnim meczu z Włochami. Początek spotkania Polska - Holandia w środę (18 listopada) o godz. 20:45. Relacja dostępna będzie na portalu Sport.pl