Bartosz Białek show! Komentator TVP aż zaczął krzyczeć po niemiecku [WIDEO]

To długo nie był dobry mecz Polaków. Do przerwy reprezentacja do lat 21 remisowała bezbramkowo z Łotwą. Ale potem przyszła druga połowa. Sam początek drugiej połowy, 48. minuta, kiedy Sebastian Kowalczyk dośrodkował piłkę z prawej strony w pole karne, gdzie do strzału - przewrotką! - złożył się Bartosz Białek.

Przepiękny gol Bartosza Białka w meczu reprezentacji Polski U21

- Ależ on to zrobił, ulalala - zachwycił się od razu komentator TVP Sport Michał Zawadzki po bramce Białka. A potem zaczął krzyczeć po niemiecku (Białek gra w VfL Wolsfburg): tor, tor, tor! Co w tłumaczeniu oznacza: gol.

To był gol na 1:0, ale zaraz potem Polska strzeliła drugiego. W 61. minucie - po asyście Mateusza Bogusza - trafił Jakub Kiwior. Zaraz po tej bramce Maciej Stolarczyk, który we wtorek na stadionie Widzewa debiutował jako selekcjoner kadry do lat 21, zdjął z boiska Białka i Kowalczyka, wprowadzając w ich miejsce Dawida Kurminowskiego i Patryka Klimalę, który w 71. minucie trafił na 3:0.

Mecz skończył się zwycięstwem Polski 3:1 - w 89. minucie honorową bramkę dla Łotwy zdobył Marko Regza. Ale nawet mimo wygranej, wciąż nie jesteśmy pewni awansu na przyszłoroczne mistrzostwa Europy. We wtorek zespół Stolarczyka musiał nie tylko pokonać Łotyszy, ale też liczyć na spełnienie co najmniej dwóch z trzech poniższych warunków w innych grupach:

Szkocja nie wygra z Grecją, a Chorwacja nie wygra z Litwą albo wygra z nią jedną bramką lub 2:0 Rumunia przegra z Danią Belgia przegra z Bośnią i Hercegowiną.

Polacy wykonali swoje zadanie. W grupie czwartej rękę wyciągnęli do nas Grecy, którzy pokonali Szkocję 1:0, jednak tego samego nie zrobili Litwini, przegrywając z Chorwacją aż 0:7. Nasza szansa na awans leży teraz w rękach Bośniaków (do przerwy prowadzili z Belgią 2:1) i Duńczyków, którzy muszą wygrać na wyjeździe z Rumunami (początek meczu o godzinie 19:30).

